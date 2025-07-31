6 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Liga Eredivisie Belanda Musim 2025-2026, Nomor 1 Justin Hubner

SEBANYAK 6 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia bakal tampil di Liga Eredivisie Belanda musim 2025-2026. Salah satu pemain yang baru dipastikan beraksi di kasta teratas Liga Belanda itu adalah Justin Hubner.

Musim 2025-2026 diprediksi akan menjadi babak baru bagi sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Enam pemain keturunan yang telah Timnas Indonesia, siap berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie.

Kehadiran mereka tentu menjadi sorotan dan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Tanah Air. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 6 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Liga Eredivisie Belanda Musim 2025-2026:

1. Justin Hubner (Fortuna Sittard)

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

Bek tangguh ini telah menjadi pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia. Setelah tampil apik di beberapa laga internasional, Justin Hubner akan melanjutkan kiprahnya bersama Fortuna Sittard di Eredivisie.

Sebelumnya, Hubner yang merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia itu sudah bermain di Inggris dan Jepang. Dengan berbekal pengalaman tersebut, Hubner yang masih berusia 21 tahun siap bertarung memperebutkan skuad utama di Fortuna Sittard.

2. Calvin Verdonk (NEC Nijmegen)

Calvin Verdonk jadi kapten di laga Ajax Amsterdam vs NEC Nijmegen (Foto: Instagram/@necnijmegen)

Nama Calvin Verdonk tak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bek kiri ini telah menunjukkan performa menjanjikan bersama NEC Nijmegen.

Kemampuannya dalam bertahan dan membantu serangan akan sangat dinantikan, baik di level klub maupun saat berseragam Timnas. Bek berusia 28 tahun itu pun sudah memperkuat Nijmegen sejak 2021, di mana tahun pertamanya berstatus pemain pinjaman dari Famalicao.

3. Eliano Reijnders (PEC Zwolle)

Eliano Reijnders

Eliano Reijnders masih menjadi bagian dari PEC Zwolle di Eredivisie musim 2025-2026. Adik kandung dari Tijjani Reijnders itu bahkan menjadi salah satu pemain andalan Zwolle.

Terbukti pada musim 2024-2025, fullback kanan Timnas Indonesia tersebut dipercaya tampil 21 laga di kompetisi Eredivisie. 11 laga di antaranya bermain sejak menit pertama.