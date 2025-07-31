Update Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia: Thom Haye Satu-satunya yang Belum Punya Tim

UPDATE pemain naturalisasi Timnas Indonesia menarik diulas. Tinggal Thom Haye, satu-satunya pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang belum punya tim.

Sebelumnya, ada sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berpisah dengan klubnya usai musim 2024-2025 berakhir. Tetapi, satu per satu pemain telah umumkan tim barunya.

1. Sudah Temukan Masa Depan

Teranyar, Justin Hubner bergabunh ke klub Belanda, Fortuna Sittard, usai berpisah dengan Wolverhampton Wanderers. Kabar gabungnya Hubner ke Fortuna Sittard diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dengan begitu, Hubner menyusul langkah pemain naturalisasi lain Timnas Indonesia. Sebelumnya, sejumlah pemain juga memutudkan gabung klub Tanah Air. Di antaranya, ada Rafael Struick yang merapat ke Dewa United.

Kemudian, ada Jordi Amat yang gabung ke Persija Jakarta. Lalu, Jens Rave juga putuskan tinggalkan Eropa untuk main di Bali United.

Selain itu, Shayne Pattynama juga sudah resmi gabung klub Thailand, yakni Buriram United. Begitu juga dengan Nathan Tjoe-A-On yang memastikan tetap berkarier di Eropa karena gabung Willem II Tilburg.