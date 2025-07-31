Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Khianati Seongnam FC, Shin Tae-yong Bisa Latih Vietnam demi Sakiti Timnas Indonesia Suatu Hari Nanti

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |13:21 WIB
Khianati Seongnam FC, Shin Tae-yong Bisa Latih Vietnam demi Sakiti Timnas Indonesia Suatu Hari Nanti
Shin Tae-yong bisa menangani Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong selangkah lagi resmi menjabat sebagai pelatih klub Liga 1 Korea Selatan, Ulsan HD. Pelatih 55 tahun ini menggantikan posisi mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, yang gagal total bersama Ulsan HD musim ini.

“Ulsan HD memutuskan berpisah dengan pelatih Kim Pan-gon. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Kim Pan-gon,” tulis Sports Seoul.

1. Keputusan Mengejutkan Shin Tae-yong

Shin Tae-yong segera latih Ulsan HD. (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong segera latih Ulsan HD. (Foto: PSSI)

Jika mengambil jabatan pelatih Ulsan HD, Shin Tae-yong membuat keputusan tidak populer. Untuk pertama kalinya Shin Tae-yong membela klub Korea Selatan selain Seongnam FC. Sepanjang karier sebagai pemain dan pelatih klub sepakbola, hanya satu klub Negeri Ginseng yang diperkuat Shin Tae-yong yakni Seongnam FC.

Shin Tae-yong pernah membela Seongnam FC sebagai pemain pada 1992 hingga 2004. Dalam periode tersebut, Shin Tae-yong tampil dalam 295 pertandingan dengan koleksi 76 gol. Berkat gol-gol pelatih berjuluk Rubah ini, Seongnam FC memenangkan enam trofi Liga 1 Korea Selatan dan satu gelar Liga Champions Asia pada 1995.

Sementara sebagai pelatih, Shin Tae-yong menangani Seongnam FC pada 2008 hingga 2012. Ia pun memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea Selatan 2011. Saat ini pun Shin Tae-yong menjabat sebagai direktur di Seongnam FC.  

2. Tangani Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia Suatu Hari Nanti?

Melihat penjelasan di atas, Shin Tae-yong disinyalir takkan menutup kemungkinan jika mendapat tawaran melatih Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia yang dikenal sebagai rival Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pernah lima tahun (2020-2025) membesut Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180662//timnas_indonesia_u_17_saat_ditahan_pantai_gading_u_17_dalam_laga_uj_coba_federasi_sepakbola_pantai_gading-YKOd_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Gagal Menang Lawan Wakil Afrika Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180649//timnas_indonesia_u_17_siap_berjaya_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-aXRH_large.jpg
Arab Saudi Juara Piala Dunia U-17 1989, Timnas Indonesia U-17 Menyusul Tahun Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180643//timnas_indonesia_u_17_akan_menantang_zambia_u_17_di_laga_pertama_grup_h_piala_dunia_u_17_2025_pssi-G8Do_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Wajib Sabet Poin, Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180627//timnas_indonesia_u_17_tiba_di_qatar_jelang_piala_dunia_u_17_2025-eHEJ_large.jpg
Tiba di Qatar, Timnas Indonesia U-17 Langsung Disambut Fans Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638935/7500-peserta-siap-ramaikan-ajang-lari-pln-electric-run-2025-ehx.webp
7.500 Peserta Siap Ramaikan Ajang Lari PLN Electric Run 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/marc_klok.jpg
Marc Klok Beri Peringatan Keras jelang Persib Vs Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement