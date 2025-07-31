Khianati Seongnam FC, Shin Tae-yong Bisa Latih Vietnam demi Sakiti Timnas Indonesia Suatu Hari Nanti

Shin Tae-yong bisa menangani Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong selangkah lagi resmi menjabat sebagai pelatih klub Liga 1 Korea Selatan, Ulsan HD. Pelatih 55 tahun ini menggantikan posisi mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, yang gagal total bersama Ulsan HD musim ini.

“Ulsan HD memutuskan berpisah dengan pelatih Kim Pan-gon. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Kim Pan-gon,” tulis Sports Seoul.

1. Keputusan Mengejutkan Shin Tae-yong

Shin Tae-yong segera latih Ulsan HD. (Foto: PSSI)

Jika mengambil jabatan pelatih Ulsan HD, Shin Tae-yong membuat keputusan tidak populer. Untuk pertama kalinya Shin Tae-yong membela klub Korea Selatan selain Seongnam FC. Sepanjang karier sebagai pemain dan pelatih klub sepakbola, hanya satu klub Negeri Ginseng yang diperkuat Shin Tae-yong yakni Seongnam FC.

Shin Tae-yong pernah membela Seongnam FC sebagai pemain pada 1992 hingga 2004. Dalam periode tersebut, Shin Tae-yong tampil dalam 295 pertandingan dengan koleksi 76 gol. Berkat gol-gol pelatih berjuluk Rubah ini, Seongnam FC memenangkan enam trofi Liga 1 Korea Selatan dan satu gelar Liga Champions Asia pada 1995.

Sementara sebagai pelatih, Shin Tae-yong menangani Seongnam FC pada 2008 hingga 2012. Ia pun memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea Selatan 2011. Saat ini pun Shin Tae-yong menjabat sebagai direktur di Seongnam FC.

2. Tangani Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia Suatu Hari Nanti?

Melihat penjelasan di atas, Shin Tae-yong disinyalir takkan menutup kemungkinan jika mendapat tawaran melatih Timnas Vietnam atau Timnas Malaysia yang dikenal sebagai rival Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pernah lima tahun (2020-2025) membesut Timnas Indonesia.