HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Ulsan HD, Nomor 1 Rizky Ridho!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:47 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Ulsan HD, Nomor 1 Rizky Ridho!
Shin Tae-yong berpotensi bawa Pratama Arhan (kiri) atau Asnawi Mangkualam (kanan) gabung Ulsan HD. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Ulsan HD akan diulas Okezone. Menurut laporan Sports Seoul, Shin Tae-yong segera ditunjuk sebagai pelatih Ulsan HD menggantikan Kim Pan-gon yang baru saja dipecat.

“Ulsan HD memutuskan berpisah dengan pelatih Kim Pan-gon. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Kim Pan-gon,” tulis Sports Seoul.

Kehadiran Shin Tae-yong di kursi pelatih Ulsan HD merupakan berkah bagi sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia. Beberapa pemain di bawah ini bisa saja dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat Ulsan HD di sisa musim ini atau musim-musim ke depan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Ulsan HD:

1. Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Rizky Ridho cetak gol di laga Persija Jakarta vs Arema FC (Foto: Instagram/@persija)

Rizky Ridho didesak banyak orang untuk berkarier di luar negeri. Banyak yang menyayangkan talenta besar seperti Rizky Ridho terkunci di kompetisi dalam negeri yang peringkatnya di bawah Liga Kamboja. Karena itu, ini adalah waktu yang tepat bagi bek bertinggi badan 183 sentimeter ini melanjutkan karier di luar Indonesia.

Ia pun tak perlu beradaptasi banyak jika gabung Ulsan HD, mengingat sempat lima tahun kerja bareng Shin Tae-yong. Saat ini, kontrak Rizky Ridho bersama Persija Jakarta berakhir pada 2026 atau tersisa satu tahun lagi.

2. Asnawi Mangkualam (Port FC)

Asnawi Mangkualam. ig/portfc_official

Shin Tae-yong merupakan sosok yang merekomendasikan klub Liga 2 Korea Selatan, Ansan Greeners, untuk memboyong Asnawi Mangkualam pada 2021. Sejak saat itu, Asnawi Mangkualam berkarier di luar Indonesia.

Ia dua tahun membela Ansan Greeners, semusim di Jeonnam Dragons dan telah satu tahun membela klub Liga 1 Thailand, Port FC. Namun, ada kendala besar bagi Shin Tae-yong untuk mengamankan Asnawi Mangkualam dari Port FC. Sebab, kontrak eks kapten Timnas Indonesia itu bersama Port FC masih tersisa hingga 30 Juni 2029.

 

