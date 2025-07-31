Eks Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Resmi Tangani Ulsan HD Gantikan Kim Pan-gon?

MANTAN pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi menangani Ulsan HD menggantikan Kim Pan-gon? Mengutip dari media Korea Selatan Sport Naver, Shin Tae-yong segera diresmikan sebagai klub asal Korea Selatan tersebut.

Shin Tae-yong dan Ulsan HD dikabarkan telah mencapai kesepakatan perihal detail kontrak. Karena itu, tinggal menunggu waktu pelatih 55 tahun itu kembali memimpin tim setelah dipecat dari jabatan juru taktik Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025.

1. Gantikan Eks Pelatih Timnas Malaysia

Kim Pan-gon gagal bersinar bersam Ulsan HD. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Seperti yang disinggung di atas, Shin Tae-yong akan menggantikan posisi mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon. Sejak 28 Juli 2024, Kim Pan-gon menangani klub juara enam kali Liga Korea Selatan tersebut.

Sayangnya, catatan Kim Pan-gon bersama Ulsan HD tidak impresif. Dari 51 pertandingan yang dijalani, Ulsan HD hanya mendapat 20 menang, 11 imbang dan 20 kalah.

Di Liga 1 Korea Selatan 2025, Ulsan HD juga gagal mendapatkan hasil positif. Dari 23 pertandingan, Ulsan HD duduk di posisi tujuh dengan 31 angka. Ulsan HD hanya unggul empat angka atas FC Anyang di posisi 10, batas tim yang akan mengikuti playoff degradasi.

2. Shin Tae-yong Khianati Seongnam?

Sepanjang karier sebagai pemain dan pelatih, hanya satu klub Korea Selatan yang dibela, yakni Seongham FC. Shin Tae-yong pernah membela Seongnam FC sebagai pemain pada 1992 hingga 2004.