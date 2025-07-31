Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Resmi Tangani Ulsan HD Gantikan Kim Pan-gon?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:01 WIB
Eks Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Resmi Tangani Ulsan HD Gantikan Kim Pan-gon?
Shin Tae-yong segera diresmikan sebagai pelatih Ulsan HD. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi menangani Ulsan HD menggantikan Kim Pan-gon? Mengutip dari media Korea Selatan Sport Naver, Shin Tae-yong segera diresmikan sebagai klub asal Korea Selatan tersebut.

Shin Tae-yong dan Ulsan HD dikabarkan telah mencapai kesepakatan perihal detail kontrak. Karena itu, tinggal menunggu waktu pelatih 55 tahun itu kembali memimpin tim setelah dipecat dari jabatan juru taktik Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025.

1. Gantikan Eks Pelatih Timnas Malaysia

Kim Pan-gon gagal bersinar bersam Ulsan HD. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
Kim Pan-gon gagal bersinar bersam Ulsan HD. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Seperti yang disinggung di atas, Shin Tae-yong akan menggantikan posisi mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon. Sejak 28 Juli 2024, Kim Pan-gon menangani klub juara enam kali Liga Korea Selatan tersebut.

Sayangnya, catatan Kim Pan-gon bersama Ulsan HD tidak impresif. Dari 51 pertandingan yang dijalani, Ulsan HD hanya mendapat 20 menang, 11 imbang dan 20 kalah.

Di Liga 1 Korea Selatan 2025, Ulsan HD juga gagal mendapatkan hasil positif. Dari 23 pertandingan, Ulsan HD duduk di posisi tujuh dengan 31 angka. Ulsan HD hanya unggul empat angka atas FC Anyang di posisi 10, batas tim yang akan mengikuti playoff degradasi.

2. Shin Tae-yong Khianati Seongnam?

Sepanjang karier sebagai pemain dan pelatih, hanya satu klub Korea Selatan yang dibela, yakni Seongham FC. Shin Tae-yong pernah membela Seongnam FC sebagai pemain pada 1992 hingga 2004.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638939/ajang-olahraga-lari-pln-electric-run-2025-dorong-kesadaran-energi-terbarukan-ufn.webp
Ajang Olahraga Lari PLN Electric Run 2025 Dorong Kesadaran Energi Terbarukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement