Masyarakat Indonesia Dorong Shin Tae-yong Bawa Pemain Timnas Indonesia ke Ulsan HD: Biar Enggak Lembek Lawan Vietnam!

Shin Tae-yong berpotensi membawa pemain Timnas Indonesia ke Ulsan HD. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MASYARAKAT Indonesia mendorong Shin Tae-yong membawa pemain Timnas Indonesia gabung klub Liga 1 Korea Selatan, Ulsan HD. Akun Facebook K'one Natsuke Origamie menilai pemain Timnas Indonesia wajib berkarier di luar negeri agar memiliki mental kuat.

“Kalau bisa semua dibawa coach biar mental pemain enggak lembek pas ketemu Vietnam,” tulis akun di atas menanggapi pemberitaan Okezone soal pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dibawa Shin Tae-yong ke Ulsan HD.

Shin Tae-yong segera diresmikan sebagai pelatih Ulsan HD. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Shin Tae-yong Segera Resmi Gabung Ulsan HD

Shin Tae-yong segera diresmikan sebagai oelatih Ulsan HD. Menurut pemberitaan Sports Seoul, pelatih 55 tahun akan menggantikan Kim Pan-gon yang baru saja dipecat dari jabatan juru taktik Ulsan HD.

“Ulsan HD memutuskan berpisah dengan pelatih Kim Pan-gon. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Kim Pan-gon,” tulis Sports Seoul.

Ulsan HD bukanlah klub sembarangan di Korea Selatan. Klub yang bermarkas di Ulsan Munsu Footbal Stadium ini enam kali juara Liga Korea Selatan dan dua kali jawara Liga Champions Asia.

Shin Tae-yong nantinya ditargetkan mengembalikan kejayaan Ulsan HD. Saat ini atau hingga pekan ke-24 Liga 1 Korea Selatan, Ulsan HD tertahan di posisi tujuh dengan 31 angka, hanya unggul empat poin atas FC Anyang di posisi 10, atau batas tim yang mengikuti playoff relegasi.