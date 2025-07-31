Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mesra, Justin Hubner Didampingi Jennifer Coppen saat Teken Kontrak di Fortuna Sittard

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |14:32 WIB
Mesra, Justin Hubner Didampingi Jennifer Coppen saat Teken Kontrak di Fortuna Sittard
Justin Hubner dan Jennifer Coppen. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

JUSTIN Hubner jadi sorotan usai resmi gabung klub Belanda, Fortuna Sittard. Bukan hanya karena akhirnya memiliki pelabuhan baru, bek Timnas Indonesia itu juga curi perhatian karena turut didampingi Jennifer Coppen saat pengumuman klub barunya.

Momen itu diketahui dari unggahan akun Instagram Jennifer Coppen. Mereka bahkan tampil mesra sambil berangkulan di lapangan.

justin hubner dan jennifer coppen foto ig @jennifercoppenreal20

1. Justin Hubner Resmi Gabung Fortuna Sittard

Ya, Justin Hubner resmi gabung klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Kabar itu disampaikan lewat unggahan akun Instagram resmi @fortuna.sittard, pada Selasa 29 Juli 2025.

Kabar ini membuat Justin Hubner dipastikan masih merumput di Eropa. Dia sebelumnya membela klub Inggris, Wolverhampton Wanderers.

Sebelumnya, kabar Justin Hubner sudah dibocorkan media Belanda, mijnstreekvandaag.nl pada Selasa 29 Juli 2025 dini hari WIB. Media ini menyebut Justin Hubner akan dikontrak dua tahun.

Kehadiran Justin Hubner diharapkan dapat memperkukuh barisan pertahanan Fortuna Sittard. Setelah finis di posisi 11 pada Eredivisie 2024-2025, pencapaian lebih baik dibidik mantan klub Ragnar Oratmangoen tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/31/51/1638735/malaysia-dan-thailand-full-team-pbsi-pilih-turunkan-skuad-muda-di-sea-games-2025-tdd.jpg
Malaysia dan Thailand Full Team, PBSI Pilih Turunkan Skuad Muda di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/luciano_spalletti_kiri_resmi_diperkenalkan_sebag.jpg
Juventus Resmi Tunjuk Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru, Digaji Rp57,6 Miliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement