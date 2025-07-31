Mesra, Justin Hubner Didampingi Jennifer Coppen saat Teken Kontrak di Fortuna Sittard

JUSTIN Hubner jadi sorotan usai resmi gabung klub Belanda, Fortuna Sittard. Bukan hanya karena akhirnya memiliki pelabuhan baru, bek Timnas Indonesia itu juga curi perhatian karena turut didampingi Jennifer Coppen saat pengumuman klub barunya.

Momen itu diketahui dari unggahan akun Instagram Jennifer Coppen. Mereka bahkan tampil mesra sambil berangkulan di lapangan.

1. Justin Hubner Resmi Gabung Fortuna Sittard

Ya, Justin Hubner resmi gabung klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Kabar itu disampaikan lewat unggahan akun Instagram resmi @fortuna.sittard, pada Selasa 29 Juli 2025.

Kabar ini membuat Justin Hubner dipastikan masih merumput di Eropa. Dia sebelumnya membela klub Inggris, Wolverhampton Wanderers.

Sebelumnya, kabar Justin Hubner sudah dibocorkan media Belanda, mijnstreekvandaag.nl pada Selasa 29 Juli 2025 dini hari WIB. Media ini menyebut Justin Hubner akan dikontrak dua tahun.

Kehadiran Justin Hubner diharapkan dapat memperkukuh barisan pertahanan Fortuna Sittard. Setelah finis di posisi 11 pada Eredivisie 2024-2025, pencapaian lebih baik dibidik mantan klub Ragnar Oratmangoen tersebut.