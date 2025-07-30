Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Berkarier di Fortuna Sittard, Nomor 1 Pemain Naturalisasi seperti Justin Hubner

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |20:20 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Berkarier di Fortuna Sittard, Nomor 1 Pemain Naturalisasi seperti Justin Hubner
Justin Hubner resmi gabung Fortuna Sittard mulai musim 2025-2026. (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

ADA 2 pemain Timnas Indonesia yang pernah berkarier di Fortuna Sittard sebelum Justin Hubner. Ya, bek muda Timnas Indonesia, Hubner baru saja resmi bergabung dengan Fortuna Sittard yang bermain di Liga Belanda.

Fortuna Sittard memberi kontrak tiga tahun, plus opsi perpanjangan satu tahun kepada Justin Hubner. Hubner akhirnya kembali ke Belanda setelah sempat mencoba peruntungan di Inggris dan Jepang.

Menariknya, sebelum Hubner ternyata ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang tercatat pernah meniti karier di klub yang bermarkas di Sittard tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut 2 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Berkarier di Fortuna Sittard:

1. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen sedang memperkuat Fortuna Sittard (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
Ragnar Oratmangoen sedang memperkuat Fortuna Sittard (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

Ragnar Oratmangoen adalah salah satu nama yang paling dikenal baru-baru ini. Penyerang sayap naturalisasi ini pernah menjadi bagian dari skuad Fortuna Sittard.

Meskipun tidak menjadi pilihan utama secara konsisten, pengalamannya bermain di level sepak bola Belanda, termasuk bersama Fortuna Sittard, memberikan bekal berharga sebelum akhirnya menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia.

Ragnar tercatat membela Fortuna pada musim 2023-2024. Selama semusim itu, Ragnar membukukan total 31 laga dan mencetak satu assist.

Hubner yang setim bersama Ragnar selama membela Timnas Indonesia jelas kurang lebih pernah mendengar Fortuna Sittard.

 

