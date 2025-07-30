Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Yokohama F Marinos vs Liverpool di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Sandy Walsh Main, The Reds Menang 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:34 WIB
Hasil Yokohama F Marinos vs Liverpool di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Sandy Walsh Main, <i>The Reds</i> Menang 3-1
Suasana laga Yokohama F Marinos vs Liverpool di laga uji coba pramusim 2025. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
YOKOHAMA Liverpool berhasil memetik kemenangan atas Yokohama F Marinos di laga uji coba pramusim 2025, pada Rabu (30/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Nissan, Yokohama, Jepang, tim berjuluk The Reds itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah.

Dalam pertandingan yang berjalan ketat itu, turut hadir bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Hanya saja Walsh baru dimainkan di babak kedua, ketika skor masih sama kuat 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga Yokohama vs Liverpool berjalan a lot di babak pertama. The Reds sejatinya tampil sangat dominan sejak awal laga, namun mereka tak kunjung mencetak gol.

Yokohama pun benar-benar tertekan. Hanya saja, berkat memiliki pertahanan yang baik, gawang tim tuan rumah masih aman sampai babak pertama berakhir.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Yokohama langsung memainkan Sandy Walsh dan tak lama sukses menjadi tim yang lebih dulu unggul berkat gol Asahi Uenaka di menit 55. Namun, keunggulan itu hanya sementara karena Liverpool mampu menyamakan kedudukan via Florian Wirtz di menit 62.

Yokohama F Marinos vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Yokohama F Marinos vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Enam menit setelahnya, Trey Nyoni mencatatkan namanya di papan skor. Kedudukan beruah menjadi 2-1 untuk Liverpool.

Ketika laga hampir berakhir, Liverpool kembali mencetak gol berkat Rio Ngumuha di menit 87. Skor 3-1 itu pun bertahan sampai laga usai.

 

