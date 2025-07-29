Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23: Garuda Muda Belum Cetak Gol, Skor 0-1

JAKARTA –Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 masih kesulitan membobol gawang Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025, pada Selasa (29/7/2025) malam WIB. Alhasil, hingga laga memasuki menit 75, skor masih 0-1 itu untuk keunggulan Vietnam U-23.

Vietnam U-23 unggul berkat gol di babak pertama. Tepatnya gol yang tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu terjadi di menit 37 berkat aksi Nguyen Cong Phuong.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia U-23 tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang. Namun, buruknya penyelesaian akhir serta kuatnya pertahanan Vietnam U-23, membuat Timnas Indonesia U-23 belum juga berhasil mencetak gol.

Pelatih Gerald Vanenburg jelas harus berpikir keras dengan tersisa 15 menit lagi.

Berikut Susunan Pemain: