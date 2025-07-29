Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia di MSIG Serenity Cup 2025, Live di RCTI dan GTV!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia di MSIG Serenity Cup 2025, Live di RCTI dan GTV!
Timnas Putri Indonesia bakal bertarung di MSIG Serenity Cup 2025. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia di ajang MSIG Serenity Cup 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Vietnam itu tepatnya akan disiarkan secara live di RCTI dan GTV!

Ajang MSIG Serenity Cup 2025 berlangsung pada 6-19 Agustus 2025. RCTI dan GTV sebagai official broadcasters, akan menyiarkan secara live seluruh pertandingan timnas sepakbola putri Indonesia.

Sebanyak delapan tim nasional putri dari negara anggota AFF akan ambil bagian, termasuk juara bertahan Filipina, Thailand sebagai pemegang rekor empat gelar, dan Vietnam yang telah mengoleksi tiga gelar.

Timnas Putri Indonesia sendiri masuk di grup A. Tim asuhan coach Joko Susilo akan menghadapi tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Berikut jadwal siaran langsungnya:

Thailand VS Indonesia | Rabu, 6 Agustus 15.30 WIB

Indonesia VS Vietnam | Sabtu, 9 Agustus 18.30 WIB

Indonesia VS Kamboja | Selasa, 12 Agustus 18.30 WIB

Timnas Putri Indonesia
Timnas Putri Indonesia

23 pemain andalan Garuda Pertiwi besutan coach Joko Susilo seperti Claudia Scheunemann dan Safira Ika Putri, siap tuntaskan target menembus babak semifinal!

 

