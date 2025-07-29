2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Berkarier di Klub Willem II Tilburg, Nomor 1 Ole Romeny!

Berikut dua pemain top Timnas Indonesia yang pernah berkarier di klub Willem II Tilburg (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

BERIKUT dua pemain top Timnas Indonesia yang pernah berkarier di klub Willem II Tilburg. Salah satunya adalah Ole Romeny.

Klub tersebut mencuri perhatian setelah merekrut Nathan Tjoe-A-On. Sang pemain memutuskan kembali ke Belanda setelah mengakhiri kontrak bersama Swansea City di bursa transfer musim panas 2025.

Penggemar menyambut baik bergabungnya Tjoe-A-On ke Willem II Tilburg. Apalagi, klub tersebut akan berlaga di Liga 2 Belanda 2025-2026 yang dikenal sebagai Eerste Divisie.

Ternyata, Tjoe-A-On bukanlah pemain Timnas Indonesia pertama yang berkostum Willem II Tilburg. Setidaknya ada dua pemain yang lebih dulu merumput di sana. Siapa saja?

2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Berkarier di Klub Willem II Tilburg

1. Ole Romeny

Pemain satu ini pernah memperkuat Willem II Tilburg selama semusim pada 2020-2021 dengan status pinjaman. Selama semusim itu, Romeny tampil sebanyak 11 kali di semua kompetisi.

Sekembali dari masa peminjaman, pemain berusia 25 tahun itu langsung dilepas ke FC Emmen oleh NEC Nijmegen. Walau begitu, pengalaman di Tilburg cukup membantunya.