SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Girang Final Piala AFF U-23 2025 Pakai VAR: Seharusnya dari Laga Sebelumnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |11:05 WIB
Gerald Vanenburg Girang Final Piala AFF U-23 2025 Pakai VAR: Seharusnya dari Laga Sebelumnya
Gerald Vanenburg kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menyambut gembira kabar penggunaan teknologi video assistant referee (VAR) di final Piala AFF U-23 2025. Menurutnya, langkah ini sangatlah luar biasa.

Menurut Vanenburg, seharusnya VAR digunakan sejak awal turnamen. Tetapi sayangnya, VAR hanya akan dipakai di laga final.

Suara Habis, Gerald Vanenburg Ungkap Kondisinya Jelang Kawal Timnas Indonesia U-23 di Final

1. Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final

Timnas Indonesia U-23 akan menantang Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Sesuai jadwal, laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Menariknya, laga pamungkas itu akan menggunakan teknologi VAR. Tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi kedua tim, mengingat laga tersebut sangat krusial.

Vanenburg pun sangat senang VAR akan digunakan di laga nanti. Namun dia cukup menyayangkan mengapa teknologi tersebut baru digunakan pada partai final, bukan sejak awal.

“Mengenai VAR, itu sesuatu yang luar biasa,” kata Vanenburg dalam konferensi pers, dikutip Selasa (29/7/2025).

“Tapi sebenarnya VAR juga seharusnya digunakan di pertandingan-pertandingan sebelumnya karena ada beberapa kejadian, tapi kalau besok (hari ini) ada, sangat luar biasa,” sambungnya.

 

