HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |10:58 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di final Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berkiprah manis di Piala AFF U-23 2025. Tak terkalahkan sejak fase grup, Garuda Muda pun tembus babak final.

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Timnas Indonesia U-23 Lolos Final

Kiprah manis ditunjukkan Timnas Indonesia U-23 sebagai tuan rumah Piala AFF U-23 2025. Mereka tak terkalahkan di fase grup, menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 atas Filipina, serta menahan imbang Malaysia 0-0.

Timnas Indonesia U-23 pun tembus semifinal. Di babak itu, Garuda Muda berhasil menyingkirkan tim kuat Asia Tenggara, Thailand U-23, lewat drama adu penalti dengan skor 1-1 (7-6).

Hasil ini membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke final sehingga tinggal selangkah lagi rebut gelar juara. Di partai puncak, Timnas Indonesia U-23 dinanti lawan berat, yakni Vietnam U-23.

Vietnam U-23 diketahui merupakan juara bertahan di Piala AFF U-23 2025 ini. Mereka sukses rebut gelar juara di edisi sebelumnya yang berlangsung pada 2023 usai kalahkan Timnas Indonesia U-23 di final dengan skor 0-0 (6-5).

 

