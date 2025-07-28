Timnas Indonesia U-23 Bikin Timnas Vietnam U-23 Gagal Hattrick Juara di Piala AFF U-23 2025?

TIMNAS Indonesia U-23 bikin Timnas Vietnam U-23 gagal hattrick juara di Piala AFF U-23 2025? Duel Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Jelang pertandingan, asisten pelatih Timnas Indonesia U-23 Frank van Kempen memuji kualitas Timnas Vietnam U-23. Asisten pelatih asal Belanda itu menyebut Timnas Vietnam U-23 sebagai tim berbahaya.

Timnas Vietnam U-23 disebut sebagai tim berbahaya

“Mereka (Vietnam U-23) tim yang sangat bagus. Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian. Tapi, saya melihat level permainan mereka sangat tinggi," kata Frank van Kempen yang juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 ini.

1. Timnas Vietnam U-23 Buta Kekuatan Timnas Indonesia U-23

Pelatih Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik mengaku buta dengan kekuatan Timnas Indonesia U-23. Ia belum tahu kekuatan Timnas Indonesia U-23 karena skuad Garuda Muda ditangani pelatih yang berbeda ketimbang sebelumnya.

Saat Timnas Indonesia U-23 tampil di Piala AFF U-23 2023 maupun Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong yang duduk di kursi kepelatihan. Sementara sejak Januari 2025, Gerald Vanenburg berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23.

"Saya belum pernah menghadapi pelatih Timnas Indonesia saat ini. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan," kata Kim Sang-sik