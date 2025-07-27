Hasil Vissel Kobe vs Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Blaugrana Menang 3-1

KOBE – Barcelona memetik kemenangan meyakinkan atas klub Jepang, Vissel Kobe di laga uji coba pramusim 2025, pada Minggu (27/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Noevir Kobe, Jepang, tim berjuluk Blaugrana itu tepatnya menang dengan skor 3-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan sengit sudah terjadi awal laga uji coba pramusim 2025 tersebut. Barcelona menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk Lamine Yamal yang menggunakan nomor punggung baru, yakni nomor 10.

Barcelona yang tampil dominan berhasil unggul lebih dulu di menit 33. Adalah Eric Garcia yang sukses membuka keunggulan Barcelona.

Kendati demikian, keunggulan itu tak bertahan lama. Sebab pada menit 42, Taisei Miyashiro sukses mencetak gol dan membuat skor 1-1 bertahan sampai babak pertama berakhir.

Babak Kedua

Vissel Kobe vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Memasuki bebak kedua, Barcelona tampil lebih garang. Namun, gol kedua baru tercipta di menit 77 berkat aksi pemain pengganti, Roony Bardghji.

Lalu gol terakhir dicetak oleh Pedro Fernandez di menit 87. Dengan mencatatkan 79 persen penguasaan bola dan melepaskan 16 tembakan, Barcelona menang 3-1 atas Vissel Kobe.