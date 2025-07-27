Media Belanda Sebut PSSI Gencar Dekati Miliano Jonathans: Prioritas Utama Timnas Indonesia!

MEDIA asal Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan PSSI tengah melakukan pendekatan serius terhadap penyerang muda berdarah Indonesia, Miliano Jonathans, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain keturunan ini disebut sebagai prioritas utama PSSI menjelang partisipasi Skuad Garuda di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Potensi naturalisasi Miliano Jonathans kembali menjadi perbincangan hangat. Sebelumnya, striker FC Utrecht ini memang sudah menyatakan keterbukaannya untuk membela Timnas Indonesia, meskipun fokus utamanya saat itu masih pada karier klub. Namun, kini, jelang fase krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026, Voetbal Primeur melaporkan bahwa PSSI serius mengambil langkah konkret.

1. Dekati Miliano Jonathans

"Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Primeur," demikian laporan Voetbal Primeur, dikutip pada Minggu (27/7/2025).

"Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama," lanjut laporan tersebut.

Laporan itu menambahkan, saat ini PSSI sedang berdiskusi dengan perwakilan Miliano. Menurut sumber tersebut, proses naturalisasi Miliano adalah prioritas utama bagi PSSI.

Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)

2. Tambahan Kekuatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Jika prosesnya berjalan lancar, Miliano akan menjadi tambahan kekuatan signifikan di lini serang Timnas Indonesia. Saat ini, Skuad Garuda sudah diperkuat penyerang-penyerang tangguh seperti Ole Romeny dan Rafael Struick.