HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika Dibela Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |13:47 WIB
Dean Zandbergen berpotensi segera membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)
PREDIKSI line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Arab Saudi jika dibela Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar membahagiakan hari ini, Jumat (18/7/2025).

Ia mengatakan di luar Mauro Zijlstra (FC Volendam), PSSI sedang memproses naturalisasi dua penyerang keturunan yang mentas di posisi depan. Kedua pemain ini disebut Erick Thohir siap membela skuad Garuda.

“Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan (naturalisasi). Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (18/7/2025).

“Ya, depanlah (dua pemain yang dinaturalisasi). Bek tengah kanan, kiri sudah banyak masa datengin pemain lagi (di posisi bek),” lanjut pria berusia 55 tahun ini.

1. Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen Dijagokan Gabung Timnas Indonesia

Nama Miliano Jonathans (winger – FC Utrecht) dan Dean Zandbergen (penyerang – VVV Venlo) dijagokan sebagai dua penyerang yang dimaksud Erick Thohir. Ayah Miliano Jonathans, Diego Jonathans, disinyalir sudah bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Maret 2025.

Sementara Dean Zandbergen sudah terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia. “Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk Timnas Indonesia juga,” kata Dean Zandbergen.

 

