HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tinggal Tunggu Berkas, 2 Penyerang Naturalisasi Baru Siap Perkuat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |02:01 WIB
Tinggal Tunggu Berkas, 2 Penyerang Naturalisasi Baru Siap Perkuat Timnas Indonesia
Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi akan ada dua penyerang naturalisasi tambahan yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ia masih merahasiakan identitas mereka dan menyatakan saat ini PSSI sedang menunggu kelengkapan berkas-berkas dari kedua pemain tersebut.

1. Penyerang Naturalisasi untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kedua pemain naturalisasi tambahan ini diproyeksikan untuk memperkuat Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– di Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert ini akan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang di Arab Saudi.

Erick Thohir menjelaskan, proses naturalisasi kedua pemain tersebut belum bisa dimulai karena PSSI harus menunggu kelengkapan berkas mereka sebelum diajukan.

"Kami sedang menunggu surat-surat dari dua pemain ini. Saya belum dapat surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus dengan hati-hati," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

"Kami tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang sudah sukses selama ini adalah mereka bergabung karena kecintaan, tentu, pada Merah-Putih, punya darah Indonesia. Dan, mereka, tentu, tidak ada unsur komersial. Dalam arti, memang ini kemauan mereka. Jadi, kita cukup hati-hati," tambahnya.

Jadwal Timnas Indonesia vs Irak Resmi Diubah, MNC Group Tetap Siarkan Langsung
Jadwal Timnas Indonesia vs Irak Resmi Diubah, MNC Group Tetap Siarkan Langsung

2. Optimistis Dukungan Pemerintah dan Proses Naturalisasi

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan respons dari kedua pemain dan orang ua mereka sangat positif. Dia optimistis proses naturalisasi ini akan berjalan lancar dengan dukungan dari pemerintah pusat.

 

