Masa Depan Mees Hilgers Belum Jelas, FC Twente Berencana Bikin Duet Maut di Lini Belakang

MASA depan Mees Hilgers belum jelas di FC Twente. Kini, FC Twente pun siapkan rencana baru untuk bek Timnas Indonesia itu.

FC Twente berencana membuat duet maut di lini belakang. Mereka ingin mendatangkan bek senior, Robin Propper.

1. Cari Kekuatan Tambahan

FC Twente masih bergerilya mencari tambahan kekuatan di bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Tukkers itu kabarnya akan memulangkan Robin Propper dari Rangers FC.

Bek berusia 31 tahun itu diketahui pernah membela FC Twente pada 2021-2025. Kedatangan Propper akan membuat opsi lini belakang FC Twente semakin melimpah.

2. Ingin Bikin Duet Maut

The Tukkers disebut-sebut ingin membuat duet maut di lini pertahanan. Laporan Twente Insite menyebutkan, ada lima pemain yang dijadikan opsi untuk berduet dengan Propper.

Salah satunya adalah Mees Hilgers. Bek Timnas Indonesia itu diketahui pernah berduet dengan Propper sebelumnya. Namun saat ini, nasib Mees di FC Twente masih dipertanyakan.

"(Mees Hilgers) pernah membentuk duo yang tangguh bersama Pröpper. Bersama-sama, mereka menjadi kunci solidnya pertahanan Twente, yang berkontribusi pada finisnya di posisi ketiga pada musim 2023-24 dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions," tulis Twente Insite dalam laporannya, dikutip pada Jumat (25/7/2025).

"Namun, masa depan Hilgers masih belum pasti. Ia telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dan tampaknya siap hengkang musim panas ini. Jika transfer gagal terwujud sebelum 1 September, perpanjangan kerja sama dengan Propper tentu menjadi pilihan sebelum musim dimulai," sambung laporan tersebut.