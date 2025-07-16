Laris Manis, Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers Dilirik Banyak Klub Eropa

BINTANG Timnas Indonesia, Mees Hilgers, laris manis dilirik banyak klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi pihak FC Twente.

Tak ayal, Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer, pun tak risau soal masa depan Mees Hilgers. Sebelumnya, Hilgers sudah dipersilakan meninggalkan FC Twente.

1. Mees Hilgers Tinggalkan FC Twente?

Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukkers -julukan FC Twente.

FC Twente sudah membukakan pintu kepada Hilgers. Mereka juga telah mendatangkan bek asal Israel sebagai penggantinya, yakni Stav Lemkin. Tapi sampai saat ini, pemain Timnas Indonesia itu masih belum mendapatkan klub baru.

Terkait hal itu, Streuer sama sekali tidak risau. Dia memprediksi kemungkinan Hilgers akan pergi pada Agustus 2025.

"Mees sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ia ingin mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Kami juga sudah menyesuaikan strategi transfer kami untuk mengantisipasi hal itu," ujar Streuer, dilansir dari Voetbal International, Rabu (16/7/2025).

"Kita bisa saja menunggu sampai pemain benar-benar pergi, tapi bisa-bisa itu terjadi di pertengahan Agustus," sambungnya.