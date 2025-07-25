Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025: Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand U-23 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |17:39 WIB
Piala AFF U-23 2025: Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand U-23 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 akan menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan sejarah, Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 sudah dua kali bertemu di Piala AFF U-23. Uniknya pertemuan ini berlangsung di fase gugur dan Timnas Indonesia U-23 selalu meraih kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 saat menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (PSSI)
Timnas Indonesia U-23 saat menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (PSSI)

Hasil positif pertama tersaji di semifinal Piala AFF U-22 2019 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja. Meski tidak dijagokan, Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, tepatnya lewat skor 2-1.

Kemenangan ini berujung trofi Piala AFF U-22 pertama bagi Timnas Indonesia. Sejak 2019, Timnas Indonesia U-23 tak pernah lagi menjadi terbaik di ajang ini. Saat lolos ke final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 kalah adu penalti dari Vietnam U-23 di partai puncak.

Kemudian, pertemuan kedua Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 tercipta di semifinal Piala AFF U-23 2025. Bermain di markas Thailand, Timnas Indonesia U-23 menang 3-1!

1. Waktunya Jens Raven Bersinar?

Setelah mencetak enam gol melawan Brunei U-23, Jens Raven gagal membobol gawang Filipina U-23 dan Malaysia U-23. Namun, Jens Raven layak percaya diri jelang laga nanti malam.

 

