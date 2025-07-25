Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Skuad Kim Sang-sik Tertahan 1-1!

Timnas Vietnam U-23 bermain 1-1 dengan Filipina U-23 di babak pertama. (Foto: X/@aseanutdfc)

TIM Nasional (Timnas) Vietnam U-23 gagal unggul di babak pertama saat bertemu Timnas Filipina U-23 di laga semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/7/2025) sore WIB. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini tertahan 1-1 di 45 menit babak pertama.

Status juara Grup B yang disandang Timnas Vietnam U-23 tidak membuat Timnas Filipina U-23 minder. Timnas Filipina U-23 juga tak pantas minder karena menunjukan performa luar biasa di fase grup.

Skuad asuhan Garrath McPherson ini menang 2-0 atas Malaysia U-23 serta Brunei U-23, serta hanya kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-23 pun tercipta lewat gol bunuh diri pemain belakang Filipina U-23, Jaime Rosquillo.

Karena itu, Timnas Filipina U-23 berani mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Mereka tidak memilih bermain bertahan dan mencoba menembus pertahanan Vietnam U-23.

Javier Mariona sempat bikin Timnas Filipina U-23 unggul 1-0 atas Vietnam U-23. (Foto: X/@aseanutdfc)

Hasilnya positif di menit 36, Timnas Filipina U-23 unggul 1-0 lewat aksi Javier Mariona. Gol dari Javier Mariona praktis mengentak skuad Timnas Vietnam U-23.

Timnas Vietnam U-23 malu jika dihentikan langkahnya oleh Filipina U-23. Terlebih, mereka datang ke Piala AFF U-23 2025 sebagai juara bertahan.