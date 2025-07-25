Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Skuad Kim Sang-sik Tertahan 1-1!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |17:02 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Skuad Kim Sang-sik Tertahan 1-1!
Timnas Vietnam U-23 bermain 1-1 dengan Filipina U-23 di babak pertama. (Foto: X/@aseanutdfc)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Vietnam U-23 gagal unggul di babak pertama saat bertemu Timnas Filipina U-23 di laga semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/7/2025) sore WIB. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini tertahan 1-1 di 45 menit babak pertama.

Status juara Grup B yang disandang Timnas Vietnam U-23 tidak membuat Timnas Filipina U-23 minder.  Timnas Filipina U-23 juga tak pantas minder karena menunjukan performa luar biasa di fase grup.

Skuad asuhan Garrath McPherson ini menang 2-0 atas Malaysia U-23 serta Brunei U-23, serta hanya kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-23 pun tercipta lewat gol bunuh diri pemain belakang Filipina U-23, Jaime Rosquillo.

Karena itu, Timnas Filipina U-23 berani mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Mereka tidak memilih bermain bertahan dan mencoba menembus pertahanan Vietnam U-23.

Javier Mariona sempat bikin Timnas Filipina U-23 unggul 1-0 atas Vietnam U-23. (Foto: X/@aseanutdfc)
Javier Mariona sempat bikin Timnas Filipina U-23 unggul 1-0 atas Vietnam U-23. (Foto: X/@aseanutdfc)

Hasilnya positif di menit 36, Timnas Filipina U-23 unggul 1-0 lewat aksi Javier Mariona. Gol dari Javier Mariona praktis mengentak skuad Timnas Vietnam U-23.

Timnas Vietnam U-23 malu jika dihentikan langkahnya oleh Filipina U-23. Terlebih, mereka datang ke Piala AFF U-23 2025 sebagai juara bertahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636855/bintang-timur-surabaya-pesta-gol-asahan-fc-takluk-19-di-pekan-keempat-pfl-xjs.webp
Bintang Timur Surabaya Pesta Gol, Asahan FC Takluk 1â9 di Pekan Keempat PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Kesamaan Sepak Bola Italia dan Indonesia, Suporter Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement