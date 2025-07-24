Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Yardan Yafi, Debutan Timnas Indonesia U-23 yang Ingin Tembus Skuad Asuhan Patrick Kluivert

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:11 WIB
Kisah Yardan Yafi, Debutan Timnas Indonesia U-23 yang Ingin Tembus Skuad Asuhan Patrick Kluivert
Yardan Yafi bertekad menembus Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert (Foto: PSSI)
KISAH Yardan Yafi menarik untuk diulas. Sebab, debutan Timnas Indonesia U-23 itu ingin menembus skuad asuhan Patrick Kluivert!

Yardan saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Pemain Persita Tangerang itu mengantarkan Garuda Muda melaju ke babak semifinal.

1. Peran Gerald Vanenburg

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Bagi Yardan, ini merupakan pengalaman berharga dalam kariernya. Mengingat, ini adalah penampilan debutnya berseragam tim nasional. Ia mengungkapkan betapa pentingnya peran pelatih Gerald Vanenburg.

“Bergabung dengan Timnas U-23 adalah pengalaman yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan,” kata Yardan, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (24/7/2025).

“Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis,” tambah pemain berusia 21 tahun itu.

Yardan ingin mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Namun, mimpinya tidak hanya itu saja.

 

