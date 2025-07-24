Kisah Yardan Yafi, Debutan Timnas Indonesia U-23 yang Ingin Tembus Skuad Asuhan Patrick Kluivert

KISAH Yardan Yafi menarik untuk diulas. Sebab, debutan Timnas Indonesia U-23 itu ingin menembus skuad asuhan Patrick Kluivert!

Yardan saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Pemain Persita Tangerang itu mengantarkan Garuda Muda melaju ke babak semifinal.

1. Peran Gerald Vanenburg

Bagi Yardan, ini merupakan pengalaman berharga dalam kariernya. Mengingat, ini adalah penampilan debutnya berseragam tim nasional. Ia mengungkapkan betapa pentingnya peran pelatih Gerald Vanenburg.

“Bergabung dengan Timnas U-23 adalah pengalaman yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan,” kata Yardan, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (24/7/2025).

“Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis,” tambah pemain berusia 21 tahun itu.

Yardan ingin mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Namun, mimpinya tidak hanya itu saja.