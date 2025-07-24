3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Berpotensi Dipanggil ke Timnas Senior, Nomor 1 Jens Raven!

Tiga pemain Timnas Indonesia U-23 ini berpotensi dipanggil ke Timnas senior (Foto: PSSI)

BERIKUT tiga pemain Timnas Indonesia U-23 yang berpotensi dipanggil ke Timnas senior. Salah satunya adalah Jens Raven.

Timnas Indonesia U-23 berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sejumlah pemain dinilai tampil impresif dalam tiga pertandingan tersebut.

Alhasil, mereka sebetulnya layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Apalagi, Gerald Vanenburg sejatinya masuk dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Berpotensi Dipanggil ke Timnas Senior

1. Jens Raven

Pemain satu ini menjadi bintang utama di Piala AFF U-23 2025. Betapa tidak, Raven berstatus sebagai top skor sementara dengan torehan enam gol.

Timnas Indonesia asuhan Kluivert juga butuh prototipe pemain seperti striker anyar Bali United ini. Raven juga masih berusia 19 tahun sehingga layak diberi jam terbang lebih sejak dini.