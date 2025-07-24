Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Resmi Absen Lawan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |16:54 WIB
BREAKING NEWS: 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Resmi Absen Lawan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025!
Toni Firmansyah resmi absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Timnas Indonesia U-23 resmi absen melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Dua pemain yang mengalami cedera adalah Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri.

“Tentu coach Gerald (Vanenburg) sudah menyiapkan skuad terbaik. Namun, dua pemain intinya tidak bisa bermain, yakni Arkhan (Fikri) dan Toni (Firmansyah),” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir kelar memimpin konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Erick Thohir mengonfirmasi Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri absen di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Erick Thohir mengonfirmasi Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri absen di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Inilah yang saya bilang ketebalan dibutuhkan 2x11 pemain. Jadi kita lihat komposisi terbaik itu seperti apa. Saya enggak bisa bocorin (strategi Timnas Indonesia U-23 lawan Thailand U-23) karena takutnya di-scouting duluan (oleh Thailand),” lanjut pria berusia 55 tahun ini.

1. Toni Firmansyah Cedera?

Sebelumnya, Arkhan Fikri mengalami cedera kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025, Jumat 18 Juli 2025. Akibatnya, gelandang milik Arema FC ini absen saat Timnas Indonesia U-23 bermain 0-0 dengan Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Bagaimana untuk Toni Firmansyah? Gelandang milik Persebaya Surabaya ini ditengarai juga mengalami cedera. Sebab, menurut statistik, mantan gelandang Timnas Indonesia U-20 itu tidak terkena akumulasi kartu.

2. Misi Lolos ke Final

Meski tidak diperkuat Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah, Timnas Indonesia U-23 diharapkan menang atas Thailand U-23. Erick Thohir praktis berkeinginan melihat Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025 di kandang sendiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
