Gerald Vanenburg Bahagia, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025?

GERALD Vaneburg dalam kondisi bahagia sekaligus was-was. Sedikit was-was karena Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini di ambang mencetak sejarah yang belum pernah dibuat Timnas Indonesia U-23 sebelumnya. Jika Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg menjadi pelatih pertama yang mengantarkan skuad Garuda Muda juara turnamen tanpa menggelar uji coba.

Timnas Indonesia U-23 tanpa uji coba sebelum turun di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Saat juara Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia U-22 masih menggelar laga uji coba. Salah satu lawan uji coba yang dihadapi Timnas Indonesia U-22 adalah Bhayangkara FC, yang mana skor saat itu sama kuat 2-2.

1. Khawatir Pemain Timnas Indonesia U-23 Alami Cedera

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Gerald Vanenburg kepada awak media termasuk Okezone, Kamis 10 Juli 2025.

“Tidak ada (uji coba lawan tim lain). Menurut saya itu bagus. Pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mereka bisa bermain 11 lawan 11. Dengan begitu kami bisa lebih menjaga agar tidak ada yang cedera,” lanjut pelatih 61 tahun ini.

Meski tidak menggelar laga uji coba, Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil positif di tiga laga Grup A Piala AFF U-23 2025. Setelah melibas Brunei 8-0, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Filipina serta ditahan Malaysia 0-0.