Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Bahagia, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |14:59 WIB
Gerald Vanenburg Bahagia, Timnas Indonesia U-23 Resmi Cetak Sejarah di Piala AFF U-23 2025?
Gerald Vanenburg siap antar Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

GERALD Vaneburg dalam kondisi bahagia sekaligus was-was. Sedikit was-was karena Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini di ambang mencetak sejarah yang belum pernah dibuat Timnas Indonesia U-23 sebelumnya. Jika Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg menjadi pelatih pertama yang mengantarkan skuad Garuda Muda juara turnamen tanpa menggelar uji coba.

Timnas Indonesia U-23 tanpa uji coba sebelum turun di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 tanpa uji coba sebelum turun di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Saat juara Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia U-22 masih menggelar laga uji coba. Salah satu lawan uji coba yang dihadapi Timnas Indonesia U-22 adalah Bhayangkara FC, yang mana skor saat itu sama kuat 2-2.

1. Khawatir Pemain Timnas Indonesia U-23 Alami Cedera

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Gerald Vanenburg kepada awak media termasuk Okezone, Kamis 10 Juli 2025.

“Tidak ada (uji coba lawan tim lain). Menurut saya itu bagus. Pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mereka bisa bermain 11 lawan 11. Dengan begitu kami bisa lebih menjaga agar tidak ada yang cedera,” lanjut pelatih 61 tahun ini.

Meski tidak menggelar laga uji coba, Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil positif di tiga laga Grup A Piala AFF U-23 2025. Setelah melibas Brunei 8-0, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Filipina serta ditahan Malaysia 0-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636347/pssi-pilih-maksimalkan-timnas-indonesia-u23-dalam-fifa-matchday-november-2025-bagaimana-nasib-tim-senior-ufp.webp
PSSI Pilih Maksimalkan Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday November 2025, Bagaimana Nasib Tim Senior?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement