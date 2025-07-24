Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia Resmi Pindah ke Klub Serie A Lain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |12:33 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia Resmi Pindah ke Klub Serie A Lain?
Patrick Kluivert bahagia Emil Audero dan Jay Idzes segera gabung klub Serie A lain. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab, 2 pemain Timnas Indonesia Emil Audero dan Jay Idzes dikabarkan selangkah lagi hengkang ke klub Serie A lain. Mengutip dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, tawaran resmi segera dilayangkan klub promosi Serie A, Cremonese, kepada Como 1907 selaku klub pemilik Emil Audero.

“Cremonese kini mengalihkan bidikan kepada Emil Audero. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Pierluigi Gollini dari AS Roma, tim berjuluk Grigiorossi kini dalam tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan kiper Como tersebut,” tulis laporan Di Marzio dalam laman resminya, Kamis (24/7/2025).

Emil Audero segera gabung Cremonese. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
Emil Audero segera gabung Cremonese. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Kabar ini tentu membahagiakan. Dengan gabung Cremonese, Emil Audero tetap bisa merasakan atmosfer kasta tertinggi sepakbola Italia, Serie A.

Emil Audero memang berstatus kiper klub Serie A, Como 1907. Namun, kiper 28 tahun ini hanya berstatus kiper pelapis dan di tengah musim lalu, eks kiper Juventus ini dipinjamkan Como 1907 ke klub Serie B, Palermo.

1. Jay Idzes Ditawar Genoa

Bek Genoa Mattia Bani menuju pintu keluar pada bursa transfer musim panas 2025. Untuk menggantikan bek 31 tahun itu, Genoa mengincar jasa bek kapten Timnas Indonesia dan Venezia, Jay Idzes.

"Rossoblu sedang mempertimbangkan mendatangkan bek tengah Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia, tim yang ia kapteni, Jay Idzes," tulis laporan Tuttomercatoweb.

 

Telusuri berita bola lainnya
