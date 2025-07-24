Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Arab Bongkar Persiapan Serius Timnas Arab Saudi Jelang Lawan Timnas Indonesia: TC ke Eropa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |06:05 WIB
Media Arab Bongkar Persiapan Serius Timnas Arab Saudi Jelang Lawan Timnas Indonesia: TC ke Eropa!
Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi kala berlaga. (Foto: Timnas Arab Saudi)
A
A
A

TIMNAS Indonesia mesti waspada jelang berlaga pada babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, salah satu lawan mereka, yakni Timnas Arab Saudi, dalam mode serius.

Arab Saudi kabarnya akan melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Eropa sebelum bersua Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan demi berjaya di babak 4 dan merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi vs Timnas Yordania

1. Timnas Arab Saudi Bakal Hadapi Timnas Indonesia

Timnas Arab Saudi akan tergabung bersama Timnas Indonesia dan Irak di Grup B putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.

Laga putaran empat kualifikasi akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Fase ini sangat krusial lantaran hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sedangkan, tim yang menjadi runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antarbenua. Timnas Arab Saudi pun serius mempersiapkan diri menjelang putaran empat kualifikasi.

 

Halaman:
1 2
      
