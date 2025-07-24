Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: FC Copenhagen vs Drita 2-0, Brann vs RB Salzburg 1-4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |07:31 WIB
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: FC Copenhagen vs Drita 2-0, Brann vs RB Salzburg 1-4
Suasana laga Brann vs RB Salzburg di Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagramfcredbullsalzburg)
A
A
A

LIGA Champions 2025-2026 baru saja memainkan leg I Kualifikasi II, pada Rabu 23 Juli 2025 sampai Kamis (24/7/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah hasil menarik tercipta seperti FC Copenhagen yang sukses menang atas Drita, hingga RB Salzburg yang menang telak astas Brann.

1. FC Copenhagen vs Drita

Mantan klub Kevin Diks, FC Copenhagen sukses mengawali perjalanan Kualifikasi II Liga Champions 2025-2026 dengan manis. Bagaimana tidak, dalam leg I itu, FC Copenhagen berhasil menang dengan skor 2-0.

Bermain di kandang sendiri yakni Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, The Lions –julukan FC Copenhagen– tampil apik sejak awal pertandingan. Namun, tetap tak bisa mencetak gol ke gawang klub asal Kosovo tersebut hingga babak pertama berakhir.

Barulah di babak kedua FC Copenhagen berhasil mencetak gol. Menariknya, kedua gol itu tercipta sama-sama berasal dari titik putih alias tendangan penalti.

Magnus Mattsson yang dipercaya sebagai eksekutor tendangan penalti sukses mencatatkan namanya dua kali di menit 66 dan 76. Tentunya dua gol tersebut menjadi modal yang manis bagi FC Copenhagen untuk menghadapi leg II yang berlangsung pada Rabu 30 Juli 2025 mendatang.

FC Copenhagen vs Drita. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)
FC Copenhagen vs Drita. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)

2. Brann vs RB Salzburg

Hasil manis juga dirasakan klub asal Austria, RB Salzburg. Mereka tepatnya menang atas perwakilan Norwegia SK Brann.

Bermain di Stadion Brann, RB Salzburg menang telak dengan skor 4-1. Dengan kemenangan telak itu, serta leg II yang dimainkan di kandang sendiri, bisa dikatakan RB Salzburh sudah menaruh satu kakinya ke babak selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/261/3178681/liverpool-oxtf_large.jpg
Liverpool Bantai Eintracht Frankfurt 5-1, Arne Slot Belum Puas dengan Aksi Cody Gakpo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/261/3178650/psg-ScUi_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026: PSG di Puncak, Liverpool Ke-10!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/261/3178637/hasil_eintracht_frankfurt_vs_liverpool_di_liga_champions_2025_2026_lfc-pVRx_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026: Liverpool Bantai Frankfurt 5-1, Real Madrid Libas Juventus 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/261/3178390/erling_haaland_di_laga_villarreal_vs_manchester_city-SoHE_large.jpg
Erling Haaland Samai Rekor Gol Beruntun Cristiano Ronaldo Usai Bantu Manchester City Menang atas Villarreal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636533/nova-arianto-naik-kelas-latih-timnas-indonesia-u20-mkb.webp
Nova Arianto Naik Kelas Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Beberkan Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia: Harus Lebih Baik dari STY dan Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement