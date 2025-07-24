Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: FC Copenhagen vs Drita 2-0, Brann vs RB Salzburg 1-4

LIGA Champions 2025-2026 baru saja memainkan leg I Kualifikasi II, pada Rabu 23 Juli 2025 sampai Kamis (24/7/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah hasil menarik tercipta seperti FC Copenhagen yang sukses menang atas Drita, hingga RB Salzburg yang menang telak astas Brann.

1. FC Copenhagen vs Drita

Mantan klub Kevin Diks, FC Copenhagen sukses mengawali perjalanan Kualifikasi II Liga Champions 2025-2026 dengan manis. Bagaimana tidak, dalam leg I itu, FC Copenhagen berhasil menang dengan skor 2-0.

Bermain di kandang sendiri yakni Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, The Lions –julukan FC Copenhagen– tampil apik sejak awal pertandingan. Namun, tetap tak bisa mencetak gol ke gawang klub asal Kosovo tersebut hingga babak pertama berakhir.

Barulah di babak kedua FC Copenhagen berhasil mencetak gol. Menariknya, kedua gol itu tercipta sama-sama berasal dari titik putih alias tendangan penalti.

Magnus Mattsson yang dipercaya sebagai eksekutor tendangan penalti sukses mencatatkan namanya dua kali di menit 66 dan 76. Tentunya dua gol tersebut menjadi modal yang manis bagi FC Copenhagen untuk menghadapi leg II yang berlangsung pada Rabu 30 Juli 2025 mendatang.

FC Copenhagen vs Drita. (Foto: Instagram/fc_kobenhaven)

2. Brann vs RB Salzburg

Hasil manis juga dirasakan klub asal Austria, RB Salzburg. Mereka tepatnya menang atas perwakilan Norwegia SK Brann.

Bermain di Stadion Brann, RB Salzburg menang telak dengan skor 4-1. Dengan kemenangan telak itu, serta leg II yang dimainkan di kandang sendiri, bisa dikatakan RB Salzburh sudah menaruh satu kakinya ke babak selanjutnya.