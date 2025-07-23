Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gawat, Kevin Diks Cedera saat Latihan Bersama Borussia Monchengladbach

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |15:01 WIB
Gawat, Kevin Diks Cedera saat Latihan Bersama Borussia Monchengladbach
Kevin Diks kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KABAR tak menyenangkan datang dari bintang Timnas Indonesia, Kevin Diks. Dia dikabarkan mengalami cedera kaki saat latihan bersama klub barunya, Borussia Monchengladbach.

Kevin Diks pun harus menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) untuk mengetahui cederanya. Tentunya diharapkan, cedera yang menderanya tak serius karena musim 2025-2026 segera bergulir.

Kevin Diks

1. Kevin Diks Cedera

Kevin Diks sudah mulai berlatih dengan klub barunya Borussia Monchengladbach. Latihan ini dilakukan secara terpusat di kamp pelatihan Danau Tegernsee, Rottach-Egern, Jerman sejak pekan lalu.

Namun sayang, Kevin langsung absen dalam latihan pada Minggu 20 Juli 2025. Dia menepi dari sesi latihan pagi lantaran mengalami cedera pada kakinya.

"Pemindaian MRI akan menentukan apakah pemain Belanda berpaspor Indonesia itu akan absen lebih lama," tulis laporan Bild, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

2. Kronologi Cedera Kevin Diks

Kevin menderita cedera karena pada hari sebelumnya, Sabtu 19 Juli 2025, mengalami insiden. Dia terjatuh setelah berduel dengan Shio Fukuda. Namun, Kevin tetap melakoni sesi latihan hingga selesai

"Diks terjatuh ke tanah, namun masih mampu menyelesaikan sesi latihan dengan beberapa lari tambahan," tulis laporan Bild.

Sebelum berlatih bersama Borussia Monchengladbach, Kevin sempat dibekap cedera parah pada April-Mei 2025. Dia absen dari beberapa pertandingan penting klub lamanya, FC Copenhagen.

Setelah sembuh, Kevin kembali bermain dan sempat membela Timnas Indonesia pada Juni 2025. Sayangnya, pemain berusia 28 tahun itu kembali mengalami cedera dalam laga kontra Jepang.

 

