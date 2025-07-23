Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Frank van Kempen soal Gabung Timnas Indonesia, Ada Faktor Kedekatan dengan Gerald Vanenburg

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |00:05 WIB
Cerita Frank van Kempen soal Gabung Timnas Indonesia, Ada Faktor Kedekatan dengan Gerald Vanenburg
Frank van Kempen resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Frank van Kempen berbagi cerita di balik keputusannya bergabung dengan Timnas Indonesia. Ternyata, salah satu faktor utama yang mendorongnya adalah kedekatannya dengan Gerald Vanenburg.

Gerald Vanenburg diketahui lebih dahulu merapat ke tim pelatih Timnas Indonesia. Dia kini menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23 sekaligus asisten Patrick Kluivert di tim senior.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Frank Van Kempen Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

Sebagaimana diketahui, Van Kempen saat ini menjadi bagian dari jajaran staf kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia. Kehadirannya membuat aroma Belanda semakin kental dalam tubuh Skuad Garuda.

Sebelumnya, sudah ada sejumlah pelatih Belanda lainnya yang gabung ke Timnas Indonesia. Ada Alex Pastoor, Denny Landzaat, Vanenburg, hingga Sjour Woudenberg.

Van Kempen mendapat tugas sebagai asisten Vanenburg di Timnas Indonesia U-23. Selain itu, PSSI juga telah menunjuknya untuk menjabat pelatih kepala Timnas Indonesia U-20 menggantikan posisi Indra Sjafri.

PSSI memilih dia untuk mengisi jabatan di Timnas Indonesia kelompok usia bukan tanpa sebab. Pasalnya, van Kempen memiliki rekam jejak yang apik di kelompok usia.

Dia pernah menjadi pelatih Helmond U-21, Sparta U-19, NAC Breda U-21, sampai Belanda U-20. Dalam perjalanannya, pelatih berusia 53 tahun itu juga sempat bekerja sama dengan Vanenburg.

“Saya pernah menangani hampir semua kelompok umur. Di tim U-19, saya pertama kali bekerja sama dengan Gerald Vanenburg. Kami langsung nyambung sejak awal,” kata Van Kempen, dilansir dari Voetbal Zone, Rabu (23/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178647/timnas_indonesia_resmi_terima_buruk_dari_fifa_hari_ini_pssi-Tcnm_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini di Tengah Rumor Shin Tae-yong Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635625/indonesia-para-badminton-international-2025-jadi-panggung-perebutan-poin-paralimpiade-total-hadiah-tembus-rp249-juta-xej.webp
Indonesia Para Badminton International 2025 Jadi Panggung Perebutan Poin Paralimpiade, Total Hadiah Tembus Rp249 Juta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/persib_bandung.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Selangor FC di ACL 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement