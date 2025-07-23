Cerita Frank van Kempen soal Gabung Timnas Indonesia, Ada Faktor Kedekatan dengan Gerald Vanenburg

JAKARTA – Frank van Kempen berbagi cerita di balik keputusannya bergabung dengan Timnas Indonesia. Ternyata, salah satu faktor utama yang mendorongnya adalah kedekatannya dengan Gerald Vanenburg.

Gerald Vanenburg diketahui lebih dahulu merapat ke tim pelatih Timnas Indonesia. Dia kini menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23 sekaligus asisten Patrick Kluivert di tim senior.

1. Frank Van Kempen Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

Sebagaimana diketahui, Van Kempen saat ini menjadi bagian dari jajaran staf kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia. Kehadirannya membuat aroma Belanda semakin kental dalam tubuh Skuad Garuda.

Sebelumnya, sudah ada sejumlah pelatih Belanda lainnya yang gabung ke Timnas Indonesia. Ada Alex Pastoor, Denny Landzaat, Vanenburg, hingga Sjour Woudenberg.

Van Kempen mendapat tugas sebagai asisten Vanenburg di Timnas Indonesia U-23. Selain itu, PSSI juga telah menunjuknya untuk menjabat pelatih kepala Timnas Indonesia U-20 menggantikan posisi Indra Sjafri.

PSSI memilih dia untuk mengisi jabatan di Timnas Indonesia kelompok usia bukan tanpa sebab. Pasalnya, van Kempen memiliki rekam jejak yang apik di kelompok usia.

Dia pernah menjadi pelatih Helmond U-21, Sparta U-19, NAC Breda U-21, sampai Belanda U-20. Dalam perjalanannya, pelatih berusia 53 tahun itu juga sempat bekerja sama dengan Vanenburg.

“Saya pernah menangani hampir semua kelompok umur. Di tim U-19, saya pertama kali bekerja sama dengan Gerald Vanenburg. Kami langsung nyambung sejak awal,” kata Van Kempen, dilansir dari Voetbal Zone, Rabu (23/7/2025).