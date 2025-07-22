Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Resmi Digelar?

TIMNAS Indonesia U-23 tengah menanti lawan di semifinal Piala AFF U-23 2025. Sesuai bagan, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang juara Grup C yang hampir pasti ditempati Timnas Thailand U-23.

Semifinal Piala AFF U-23 2025 digelar pada Jumat, 25 Juli 2025. Semifinal pertama mempertemukan juara Grup B melawan runner-up terbaik dari Grup C atau A pukul 16.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 siap melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025.(Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Juara Grup B hampir pasti ditempati Timnas Vietnam U-23. Sementara runner-up terbaik hampir pasti diisi runner-up Grup A, Timnas Filipina U-23.

Sementara semifinal kedua digelar pukul 20.00 WIB, yang mana mempertemukan juara Grup A (Timnas Indonesia U-23) melawan juara Grup C yang hampir pasti ditempati Timnas Thailand U-23. Malam ini pukul 20.00 WIB, Thailand U-23 akan menantang Myanmar U-23 di laga pamungkas Grup C.

1. Thailand U-23 Hanya Butuh Imbang

Untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara Grup C, Timnas Thailand U-23 hanya butuh hasil imbang melawan Myanmar U-23. Melihat kekuatan Thailand U-23 sekarang, sulit bagi Myanmar U-23 sekadar meraih angka.

Thailand U-23 tampil trengginas di laga pertama Grup C Piala AFF U-23 2025. Menantang Timor Leste U-23, Thailand U-23 menang 4-0! Di sisi lain, Myanmar U-23 hanya bermain 4-4 melawan Timor Leste U-23.