HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disingkirkan Timnas Indonesia U-23 dari Piala AFF U-23 2025, Pelatih Malaysia U-23 Menangis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |21:48 WIB
Disingkirkan Timnas Indonesia U-23 dari Piala AFF U-23 2025, Pelatih Malaysia U-23 Menangis
Pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23, Nafuzi Zain tak kuasa menahan tangis usai timnya tersingkir dari Piala AFF U-23 2025. Kepastian Malaysia U-23 terhenti di fase grup usai ditahan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 merupakan partai terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertemuan itu begitu krusial karena menentukan nasib kedua tim.

Pada akhirnya, nasib tak menguntungkan untuk Malaysia U-23. Memang Harimau Malaya Muda tidak kalah, namun skor 0-0 itu tak membuat mereka lolos ke babak semifinal.

Malahan tambahan satu poin dari laga tersebut mengantarkan Garuda Muda menjuarai Grup A dengan 7 poin dan berhak lolos ke babak semifinal. Kegagalan Malaysia U-23 itulah yang membuat Nafuzi Zain sedih sampai menangis.

1. Tak Kuasa Menahan Tangis

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Momen Nafuzi Zain menangis terjadi sebelum konperensi pers pascalaga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 dimulai. Bahkan, momen Nafuzi Zain menangis di hadapan awak media Tanah Air berlangsung cukup lama.

Nafuzi Zain menangis karena kecewa Malaysia U-23 gugur lebih cepat. Padahal, Malaysia U-23 diprediksi bisa mampu lolos ke semifinal.

“Pertama, semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi, apalagi kita bertemu dengan Timnas Indonesia, tim tuan rumah, dengan kehadiran pendukung yang begitu ramai,” jelas Nafuzi Zain di konferesi pers usai laga, Selasa (22/7/2025).

 

