Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut SUGBK Tak Lagi Berbahaya bagi Suporter Timnas Malaysia U-23, Begini Katanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |14:20 WIB
Media Malaysia Sebut SUGBK Tak Lagi Berbahaya bagi Suporter Timnas Malaysia U-23, Begini Katanya!
Suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat aman di SUGBK. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

SUPORTER Timnas Malaysia U-23 aman saat menyaksikan laga timnya kontra Timnas Indonesia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025. Hal itu terlihat ketika dua suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat nyaman duduk di tribun SUGBK.

Media Malaysia Ekor Harimau Malaya juga mengapresiasi suporter Timnas Indonesia U-23 yang menyambut positif kehadiran fans Timnas Malaysia U-23. Ekor Harimau Malaya menyebut SUGBK tak lagi berbahaya bagi suporter Timnas Malaysia.

Suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat aman di SUGBK. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)
Suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat aman di SUGBK. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

“Bukti SUGBK tidak lagi berbahaya bagi suporter Timnas Malaysia. Dulu fans Indonesia langsung menyerang ketika melihat orang mengenakan jersey Malaysia, seperti dilempari botol dan lain-lain,” tulis Ekor Harimau Malaya di akun Instagram mereka, @ekorharimaumalaya.

Terakhir kali fans Malaysia tandang ke markas Timnas Indonesia pada September 2019, tepatnya di matchday pertama Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu fans Malaysia tidak mendapatkan sambutan positif dari suporter Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda tumbang 2-3.

1. Pasangan Suporter Timnas Malaysia U-23

Suporter Timnas Malaysia U-23 Jonathan Liew datang bersama sang istri ke SUGBK. Ia datang langsung dari Malaysia demi menyaksikan laga penentuan tersebut.

"Pertama-tama, karena El Clasico yang terkenal antara Indonesia dan Malaysia. Kami memanfaatkan kesempatan ini sebagai kunjungan pertama kami ke Jakarta. Kunjungan pertama, lalu pertandingan pertama," kata Jonathan Liew kepada awak media, termasuk Okezone di SUGBK, Senin 21 Juli 2025.

"Ini (akan) jadi kenangan indah bagi kami. Semoga Malaysia menang," lanjut Jonathan Liew.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635761/miliano-jonathans-disertakan-fc-utrecht-dalam-laga-lawan-freiburg-jadi-starter-wwb.webp
Miliano Jonathans Disertakan FC Utrecht dalam Laga Lawan Freiburg, Jadi Starter?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Igur Tudor Komentari Kekalahan Juventus dari Real Madrid: Kami Pantas Cetak 1 Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement