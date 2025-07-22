Media Malaysia Sebut SUGBK Tak Lagi Berbahaya bagi Suporter Timnas Malaysia U-23, Begini Katanya!

SUPORTER Timnas Malaysia U-23 aman saat menyaksikan laga timnya kontra Timnas Indonesia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025. Hal itu terlihat ketika dua suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat nyaman duduk di tribun SUGBK.

Media Malaysia Ekor Harimau Malaya juga mengapresiasi suporter Timnas Indonesia U-23 yang menyambut positif kehadiran fans Timnas Malaysia U-23. Ekor Harimau Malaya menyebut SUGBK tak lagi berbahaya bagi suporter Timnas Malaysia.

Suporter Timnas Malaysia U-23 terlihat aman di SUGBK. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

“Bukti SUGBK tidak lagi berbahaya bagi suporter Timnas Malaysia. Dulu fans Indonesia langsung menyerang ketika melihat orang mengenakan jersey Malaysia, seperti dilempari botol dan lain-lain,” tulis Ekor Harimau Malaya di akun Instagram mereka, @ekorharimaumalaya.

Terakhir kali fans Malaysia tandang ke markas Timnas Indonesia pada September 2019, tepatnya di matchday pertama Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu fans Malaysia tidak mendapatkan sambutan positif dari suporter Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda tumbang 2-3.

1. Pasangan Suporter Timnas Malaysia U-23

Suporter Timnas Malaysia U-23 Jonathan Liew datang bersama sang istri ke SUGBK. Ia datang langsung dari Malaysia demi menyaksikan laga penentuan tersebut.

"Pertama-tama, karena El Clasico yang terkenal antara Indonesia dan Malaysia. Kami memanfaatkan kesempatan ini sebagai kunjungan pertama kami ke Jakarta. Kunjungan pertama, lalu pertandingan pertama," kata Jonathan Liew kepada awak media, termasuk Okezone di SUGBK, Senin 21 Juli 2025.

"Ini (akan) jadi kenangan indah bagi kami. Semoga Malaysia menang," lanjut Jonathan Liew.