6 Negara Hebat Dunia yang Ternyata Tidak Diakui FIFA, Nomor 1 Dihuni Orang-Orang Tajir!

Berikut enam negara hebat dunia yang ternyata tidak diakui FIFA (Foto: Visit Monaco)

BERIKUT enam negara hebat dunia yang ternyata tidak diakui FIFA. Alhasil, mereka tidak akan pernah tampil di ajang-ajang resmi.

FIFA merupakan badan sepakbola tertinggi di dunia dengan 211 anggota asosiasi. Sebuah negara belum tentu menjadi anggota organisasi.

Maka, ada beberapa negara kuat di dunia yang tidak pernah diakui oleh FIFA. Siapa saja negara tersebut? Simak ulasannya.

6 Negara Hebat Dunia yang Ternyata Tidak Diakui FIFA

1. Monaco

Negara satu ini dihuni oleh orang-orang berduit. Betapa tidak, syarat mendapat izin tinggal cukup berat. Seseorang harus punya properti (beli atau sewa minimal 12 bulan) dan wajib memiliki tabungan minimum 500 ribu Euro (setara Rp9 miliar) di Bank of Monaco.

Monaco sebetulnya punya federasi sepakbola tetapi tidak menjadi bagian dari UEFA atau FIFA. Padahal, wilayah ini kerap dijadikan ajang pengumuman anugerah Ballon dOr.