HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker Naturalisasi Baru Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September? Begini Kata Erick Thohir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |10:23 WIB
Striker Naturalisasi Baru Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September? Begini Kata Erick Thohir
Erick Thohir bicara soal Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab kemungkinan striker naturalisasi baru perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Dia mengatakan bahwa semuanya bergantung pada proses naturalisasi yang sedang berlangsung.

Sebagaimana diketahui, PSSI tengah memproses dua pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Belum diketahui siapa sosok yang dimaksud, tapi yang pasti pemain tersebut akan mengisi pos lini serang.

Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Striker Naturalisasi Baru

Terkait perkembangan naturalisasi pemain tersebut, Erick Thohir tidak bisa menjawab secara rinci. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya meminta untuk bersabar.

“Tunggu lah. Tunggu, sabar (soal update pemain naturalisasi baru),” kata Erick di SUGBK, dikutip Selasa (22/7/2025).

“Saya sudah sampaikan, mengisi lini depan sudah pasti. Kalau di belakang, tengah, saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian,” terangnya.

2. Peluang Main di FIFA Matchday September 2025

Lalu, apakah dua pemain keturunan itu sudah bisa tampil ketika Timnas Indonesia ketika menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025? Agenda itu berlangsung satu bulan sebelum Skuad Garuda berjuang di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terkait hal itu, Erick pun belum bisa memberi kepastian. Namun, dia menyampaikan bahwa akan segera melaporkan terkait dua pemain teranyar itu pada pekan depan untuk bisa menjalani proses naturalisasi.

“Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke bapak Presiden, minggu depan, saya laporkan alternatif namanya. Ya, karena memang kan harus didukung oleh pemerintah dan DPR,” terang Erick.

 

