Penyerang asal Tanjung Priok Berharga Rp228 Miliar Perkuat Timnas Indonesia?

PENYERANG asal Tanjung Priok berharga Rp228 miliar Thijs Dallinga bakal memperkuat Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan di posisi depan.

“Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan (naturalisasi). Seperti apa saya yang belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat 18 Juli 2025.

Erick Thohir sebut ada dua pemain keturunan tambahan di lini depan yang akan memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

“Ya, depanlah (dua pemain yang dinaturalisasi). Bek tengah kanan, kiri sudah banyak masa datengin pemain lagi (di posisi bek),” lanjut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 2023 ini.

1. Miliano Jonathans dan Siapa?

Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Miliano Jonathans (FC Utrecht). Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Beredar kabar satu nama lain adalah penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen.

Namun, melihat statistik Dean Zandbergen saat ini, banyak pencinta sepakbola Indonesia yang ragu terhadap penyerang 188 sentimeter tersebut. Karena itu, nama penyerang Bologna Thijs Dallinga pun muncul ke permukaan.

2. Marga Dallinga Muncul

Akun @halfblood_indonesie menemukan di laman archive NL bahwa ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. “Menurut data Archive NL ada nama marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan @thijsdallinga??” tanya akun @halfblood_indonesie.