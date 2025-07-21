Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang asal Tanjung Priok Berharga Rp228 Miliar Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |12:48 WIB
Penyerang asal Tanjung Priok Berharga Rp228 Miliar Perkuat Timnas Indonesia?
Thijs Dallinga berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thijsdallinga)
A
A
A

PENYERANG asal Tanjung Priok berharga Rp228 miliar Thijs Dallinga bakal memperkuat Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan di posisi depan.

“Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan (naturalisasi). Seperti apa saya yang belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat 18 Juli 2025.

Erick Thohir sebut ada dua pemain keturunan tambahan di lini depan yang akan memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Erick Thohir sebut ada dua pemain keturunan tambahan di lini depan yang akan memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

“Ya, depanlah (dua pemain yang dinaturalisasi). Bek tengah kanan, kiri sudah banyak masa datengin pemain lagi (di posisi bek),” lanjut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 2023 ini.

1. Miliano Jonathans dan Siapa?

Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Miliano Jonathans (FC Utrecht). Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Beredar kabar satu nama lain adalah penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen.

Namun, melihat statistik Dean Zandbergen saat ini, banyak pencinta sepakbola Indonesia yang ragu terhadap penyerang 188 sentimeter tersebut. Karena itu, nama penyerang Bologna Thijs Dallinga pun muncul ke permukaan.

2. Marga Dallinga Muncul

Akun @halfblood_indonesie menemukan di laman archive NL bahwa ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. “Menurut data Archive NL ada nama marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan @thijsdallinga??” tanya akun @halfblood_indonesie.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178534/berikut_tiga_pelatih_asal_jepang_yang_bisa_latih_timnas_indonesia-JDhS_large.jpg
3 Pelatih Asal Jepang yang Bisa Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Skuad Garuda di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178529/shin_tae_yong_tolak_tawaran_negara_asia_barat_karena_kompensasi_pemecatan_pssi_yang_belum_lunas_pssi-6uT7_large.jpg
Shin Tae-yong Tolak Tawaran Negara Asia Barat karena Kompensasi Pemecatan PSSI yang Belum Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178521/shin_tae_yong_sempat_menginginkan_jairo_riedewald_gabung_timnas_indonesia_pssi-gf5J_large.jpg
Bukan Ian Maatsen, Ini Pemain Keturunan yang Diminta Shin Tae-yong tapi Tak Kunjung Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178487/shin_tae_yong_sempat_tolak_naturalisasi_1_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-skra_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Sempat Tolak Naturalisasi 1 Pemain Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635365/mantan-pegulat-wwe-sir-mo-meninggal-dunia-enf.webp
Mantan Pegulat WWE Sir Mo Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Link Live Streaming French Open 2025 Hari Ini: Jojo Hadapi Nishimoto
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement