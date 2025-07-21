Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Menggila Lagi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:26 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Menggila Lagi?
Jens Raven siap membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 malam ini di Piala AFF U-23 2025. Akankah Jens Raven menggila lagi?

Ya, Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 akan saling berhadapan dalam duel krusial. Hasil laga ini akan tentukan nasib untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

1. Duel Krusial

Timnas Indonesia U-23 kini tengah kukuh di puncak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025. Mereka mengemas 6 poin usai melibas Brunei Darussalam U-23 dengan skor 8-0 dan Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Kini, di klasemen, Timnas Indonesia U-23 unggul 3 angka dari Filipina U-23 dan Malaysia U-23. Mereka menempati posisi 2 dan 3 berurutan.

Meski begitu, posisi Timnas Indonesia U-23 masih belum aman untuk lolos ke semifinal. Diketahui, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Namun, perjuangan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos tak terlalu berat. Mereka hanya perlu meraih hasil imbang atas Malaysia U-23 untuk bisa amankan tempat di semifinal.

 

