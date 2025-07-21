Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Sukses Jalani Operasi, Oxford United dan Timnas Indonesia Saling Bantu Proses Pemulihan Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |03:42 WIB
Ole Romeny Sukses Jalani Operasi, Oxford United dan Timnas Indonesia Saling Bantu Proses Pemulihan Cedera
Oxford United dan Timnas Indonesia akan bekerja sama dalam pemulihan cedera Ole Romeny (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

TIM medis Oxford United dan Timnas Indonesia akan saling bantu dalam proses pemulihan cedera Ole Romeny. Sebab, peran sang pemain sangat penting untuk kedua kesebelasan.

Romeny cedera dalam turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2025. Ia sudah naik ke meja operasi untuk mengatasi masalah di engkel kaki kanannya pada pekan lalu.

1. Pemulihan di Belanda

Ole Romeny selesai jalani operasi (Foto: Instagram/@oleromeny)
Ole Romeny selesai jalani operasi (Foto: Instagram/@oleromeny)

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan kondisi Romeny saat ini cukup baik setelah melakukan operasi. Proses pemulihan juga dalam pantauan tim dokter Timnas Indonesia dan Oxford United.

"Baik. Dia coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris. Tim kedokteran Oxford United mendukung di Belanda,” papar Erick, seperti dikutip Senin (21/7/2025).

“Di sana juga didukung oleh tim kedokteran Timnas. Tapi, tetap, bagaimanapun, Ole itu di Oxford. Jadi, ini kerja sama yang bagus," imbuh pria yang juga investor di Oxford United itu.

"Itu yang saya harapkan juga kerja sama yang bagus antara Liga (I League) dengan Timnas," tukas Erick.

 

