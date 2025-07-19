Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Fikri Tampil Apik di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina, Gerald Vanenburg: Dia Pemain Top!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |01:01 WIB
Arkhan Fikri Tampil Apik di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina, Gerald Vanenburg: Dia Pemain Top!
Pemain Timnas Indonesia U-23, Arkhan Fikri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg memuji penampilan Arkhan Fikri yang berhasil membantu Garuda Muda menang 1-0 atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Menurut Vanenburg, bintang Arema FC itu layak disebut pemain top yang ada di skuadnya.

Arkhan Fikri menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Pemain berusia 20 tahun itu selalu jadi pilihan pelatih Gerald Vanenburg dalam dua laga awal Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Tampil Gemilang

Saat melawan Brunei Darussalam U-23 di laga perdana misalnya, Arkhan Fikri turut berkontribusi satu gol dalam krmenangan telak 8-0 Garud Muda. Kemudian ketika menantang Filipina U-23 pada Jumat (18/7) malam WIB, Arkhan Fikri kembali jadi pilihan Vanenburg di lini tengah. Performanya cukup solid meski tak cetak gol.

Dua penampilan solid Arkhan Fikri itu menyita perhatian Vanenburg. Legenda sepak bola Belanda itu tak segan memberi pujian setinggi langit kepada pemain muda Arema FC itu.

Arkhan Fikri
Arkhan Fikri

"Semua pemain tahu kualitas pemain lain. Untuk sekarang, Arkhan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top," kata Gerald Vanenburg dalam jumpa pers usai laga, dikutip Sabtu (19/7/2025).

"Jika Anda lihat pemain seperti Arkhan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus," tambahnya.

2. Pujian untuk Pemain Lain

Meski begitu, Vanenburg tak lupa memuji pemain lain. Menurutnya ada sejumlah pilar Garuda Muda lain yang tak kalah berkualitas dan ciamik saat dimainkan. Dia menyebut sejumlah nama seperti Kakang Rudianto, Kadek Arel, Rayhan Hannan, Toni Firmansyah, hingga Rahmat Arjuna.

 

Halaman:
1 2
      
