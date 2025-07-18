Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:00 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 siap menghajar Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 akan menjamu Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Filipina U-23 Garrath McPherson menggarisbawahi penyerang Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. Menurut pelatih asal Australia ini, Jens Raven memiliki kualitas untuk menjadi pesepakbola hebat.

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone
Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone

“Ketika Anda melihat pertandingan Timnas Indonesia U-23 sebelumnya (vs Brunei Darussalam), mereka mampu mencetak banyak gol (menang 8-0). Jadi, pemain seperti itu (Jens Raven) tentunya akan menyita perhatian lebih," kata Garrath McPherson.

1. Jens Raven Cetak Sejarah

Jens Raven mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23. Ia pun menjadi pemain pertama yang sukses mencetak enam gol dalam satu turnamen Piala AFF U-23.

Sebelumnya, koleksi gol terbanyak dalam satu Piala AFF U-23 berada di angka tiga gol. Berhubung Timnas Indonesia U-23 masih memiliki dua laga di fase grup (total empat laga jika lolos ke final), Jens Raven masih berpeluang menambah pundi-pundi golnya.

2. Disaksikan Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia senior Patrick Kluivert dipastikan menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di tribun SUGBK. Momentum ini wajib dimanfaatkan Jens Raven dan kawan-kawan untuk menarik hati Patrick Kluivert.

 

