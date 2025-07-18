Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Langsung WhatsApp Pemain Timnas Indonesia Usai Drawing Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kenapa?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:40 WIB
Erick Thohir Langsung WhatsApp Pemain Timnas Indonesia Usai Drawing Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kenapa?
Erick Thohir langsung hubungi para pemain Timnas Indonesia via aplikasi WhatsApp (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengontak pemain Timnas Indonesia via aplikasi WhatsApp begitu drawing putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia rampung. Ia meminta mereka untuk segera bersiap.

Undian grup babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui pada Kamis 17 Juli 2025. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. 

1. Situasi Berat

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Erick mengakui Timnas Indonesia dalam situasi yang berat karena tergabung bersama Arab Saudi dan Irak yang memiliki ranking FIFA lebih bagus. Ditambah, babak keempat bermain di tempat yang tidak netral yakni Arab Saudi. Namun, dia meminta Skuad Garuda untuk siap perang.

“Sekarang kami menghadapi situasi yang berat. Terus jangan dibilang Ketua Umum PSSI pesimis, ah itu salah lagi. Kan ini realita,” kata Erick kepada wartawan termasuk Okezone di Jakarta International Stadium, Jumat (18/7/2025).

“Dulu awalnya, tuan rumah netral. Sekarang tuan rumahnya ada dua, Qatar dan Saudi. Terus kalau sudah diputuskan kita ngambek, tidak mau datang? Ya tidak bisa, kita harus perang,” imbuh pria berusia 55 tahun itu.

“Sekarang sudah drawing, ketemunya Saudi dan Irak dan Indonesia. Kami ranking 118, yang dua ini 59, 58. Terus apa, ya kami persiapan,” tukas Erick.

2. Persiapkan Diri

Bahkan setelah mengetahui hasil undian, Erick langsung menghubungi beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Joey Pelupessy, Justin Hubner, hingga Marselino Ferdinan. Ia ingin mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Tadi malam, semua pemain saya WA. Nanti jangan disorot lagi, (Ketum) WA pemain, intervensi, bukan. Semua pemain saya WA, kenapa? Kasih tahu ini hasil drawing-nya. Itu ada Joey (Pelupessy), ada Justin (Hubner), ada Marselino (Ferdinan), ada Ricky Kambuaya, saya WA. Ayo siap-siap,” tutur Erick.

 

Halaman:
1 2
      
