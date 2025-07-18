Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bocorkan Posisi 2 Pemain Naturalisasi Tambahan untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |14:25 WIB
Erick Thohir Bocorkan Posisi 2 Pemain Naturalisasi Tambahan untuk Timnas Indonesia
Ketum PSSI ,Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain baru untuk menghadapi babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hanya saja, pemain naturalisasi ini tidak berposisi sebagai pemain bertahan seperti biasanya.

Erick Thohir kali ini fokus ingin mempertajam lini depan Timnas Indonesia. Karena itulah, dua pemain yang dalam proses naturalisasi berposisi sebagai penyerang.

1. Naturalisasi 2 Penyerang Keturunan

Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan dua pemain tersebut sudah berkomitmen untuk Skuad Garuda. Namun, Erick belum bisa membocorkan sosok yang dimaksud.

"Kami (PSSI) juga senang sedang mendorong beberapa tambahan (naturalisasi). Seperti apa saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin. Dan sepertinya tadi malam, dua-duanya komit untuk bergabung," ujar Erick kepada awak media di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)

Lebih jauh, Erick mengatakan saat ini masih proses awal untuk naturalisasi dua pemain itu. Dia juga memastikan, dua pemain yang bakal dinaturalisasi tak akan mengisi lini pertahanan.

"Orang bek tengah, kanan, kiri sudah banyak. Masa nambah lagi? Ya depanlah," tukas Erick.

Tambahan penyerang memang sedang dibutuhkan Skuad Garuda. Apalagi mengingat, Ole Romeny yang kerap menjadi andalan menderita cedera menjelang putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

