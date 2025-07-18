Malam Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025

Timnas Indonesia U-23 siap melawan Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini teramat penting bagi kedua tim. Sebab, hanya kemenangan atau minimal hasil imbang yang menjaga peluang mereka lolos semifinal Piala AFF U-23 2026.

1. Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 Sama-Sama Menang

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone

Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sama-sama menang di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23.

Sementara Timnas Filipina U-23 mendapatkan hasil luar biasa. Menantang Timnas Malaysia U-23, The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- menang 2-0.

Demi meraih hasil positif melawan Timnas Indonesia U-23, pelatih Timnas Filipina U-23 Garrath McPherson tidak mau memikirkan kekuatan skuad Garuda Muda. Garrath McPherson memilih fokus kepada timnya.

"Kami tidak berbicara mengenai lawan. Kami lebih sering membicarakan mengenai kami yang sudah lama tidak bersama. Jadi, prioritasnya dalam hal motivasi pemain dan kesiapannya tergantung pada kami,” kata Garrath McPherson.