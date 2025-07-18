Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Usai Segrup dengan Irak dan Arab Saudi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |09:59 WIB
Simak hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai segrup dengan Irak dan Arab Saudi (Foto: AFC)
HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai segrup dengan Timnas Irak dan Timnas Arab Saudi menarik untuk diulas. Sebab, sistem di putaran 4 akan berbeda.

Drawing Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah selesai dilakukan di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 17 Juli 2025 sore WIB. Timnas Indonesia diundi masuk Grup B bersama dengan Irak dan Arab Saudi.

Seluruh pertandingan itu akan dilangsungkan di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 kemudian menantang Irak pada 11 Oktober.

1. Setengah Kompetisi

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Fase ini akan memakai sistem round-robin alias setengah kompetisi. Masing-masing negara akan memainkan dua pertandingan di ronde keempat.

Hanya dua juara grup yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, kedua runner-up grup akan memperebutkan satu slot di playoff antar-konfederasi untuk mewakili AFC.

2. Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Lantas, seperti apa hitung-hitungan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026? Cara paling simpel adalah memenangi kedua pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak!

Koleksi enam poin akan jadi jaminan untuk menggenggam tiket ke Amerika Utara. Kurang dari itu, maka Indonesia mesti menggantungkan harapan kepada hasil di laga lain.

 

