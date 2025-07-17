Timnas Indonesia Masuk Grup B Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir: Kita Akan Berjuang!

Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, merespons hasil drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia yakin Timnas Indonesia akan berjuang keras di putaran itu.

Pengundian grup putaran empat kualifikasi sudah terlaksana di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (17/7/2025). Dari hasil undian tersebut, Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam Grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak.

Sementara, Grup A akan dihuni oleh Timnas Qatar, Timnas Uni Emirat Arab, dan Timnas Oman. Fase ini akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8-14 Oktober 2025.

1. Berjuang

Dengan format round robin, dua tim yang menjadi juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara, runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antarbenua.

Merespons undian itu, Erick yakin Timnas Indonesia akan berjuang keras saat pertandingan nanti. Para pemain bakal memberikan yang terbaik demi Merah Putih.

“Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada Ronde Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @erickthohir.