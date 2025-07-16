Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Pemain Tertua dan Termuda Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |20:54 WIB
Ini Pemain Tertua dan Termuda Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN tertua dan termuda Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 menarik diulas. Sebab, Timnas Indonesia U-23 kini tengah berjuang merebut gelar juara di Piala AFF U-23 2025.

Kiprah Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 pun sudah dimulai kemarin malam. Mereka membuka perjalanan dengan manis karena sukses membantai Timnas Brunei Darussalam U-23 dengan skor 8-0.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Di Piala AFF U-23 2025, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, memanggil talenta muda terbaik Tanah Air. Beberapa pemain yang masuk skuad berusia masih sangat muda, karena belum menginjak 20 tahun.

Meski begitu, kiprah manis bisa ditunjukkan pemain Timnas Indonesia U-23 ini. Bahkan, pemain termuda di Timnas Indonesia U-23 saat ini sukses jadi mesin gol.

1. Pemain Tertua Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Althaf Indie foto persis solo

Pemain tertua di Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 berusia 22 tahun. Dilansir dari Transfermrkt, ada tujuh pemain di skuad Garuda Muda yang kini berumur 22 tahun.

Ketujuh pemain itu adalah Althaf Alrizky, Kakang Rudianto, Cahya Supriadi, Ardiansyah, Achmad Maulana, dan Firman Juliansyah. Tetapi, usia Althaf Alrizky lebih tua dari keenam pemain lainnya karena lahir pada 6 Januari 2003.

Althaf Alrizky kini diketahui bermain di Persis Solo. Winger kelahiran Bekasi ini turut jadi andalan di Persis musim lalu dengan mentas di 32 laga dengan catatan 3 assist. Tak ayal, dia turut dipanggil ke Timnas Indonesia U-23.

Kini, Althaf Alrizky pun punya nilai pasar yang cukup besar. Di usia 22 tahun, harga pasarnya menyentuh Rp2,61 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
