Tegas! Gerald Vanenburg Cadangkan Jens Raven jika Selebrasi Aura Farming Lagi Bersama Timnas Indonesia U-23

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Gerald Vanenburg janji akan mencadangkan Jens Raven jika melakukan selebrasi aura farming lagi bersama skuad asuhannya. Entah bercanda atau tidak, pernyataan itu disampaikan Gerald Vanenburg saat konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 15 Juli 2025.

“Selanjutnya jika ia (Jens Raven) melakukan itu (selebrasi aura farming), ia tidak akan bermain,” kata Gerald Vanenburg sambil tertawa.

Gerald Vanenburg (tengah) saat memimpin latihan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sebelumnya juga di momen konferensi pers, Jens Raven mengaku sudah berjanji kepada seseorang akan melakukan Selebrasi aura farming jika mencetak gol. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi selebrasi tersebut.

“Saya sudah berjanji kepada seseorang sebelum pertandingan untuk melakukan tarian yang viral itu (jika mencetak gol). Namun, itu hanya sekali dan tidak akan terulang ke depannya,” kata penyerang anyar Bali United ini.

1. Jens Raven Menggila

Jens Raven yang tampil 90 menit, tampil luar biasa di laga semalam. Ia mencetak double hattrick (enam gol) sekaligus membantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23.

Gol-gol Jens Raven dalam laga tersebut diciptakan pada menit 2’, 9’, 31’, 33’, 41 dan 62. Berkat koleksi enam gol, Jens Raven untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF U-23 2025 dengan enam gol.