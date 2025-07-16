Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang Telak, Gerald Vanenburg Ogah Remehkan Filipina dan Malaysia di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |00:24 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang Telak, Gerald Vanenburg Ogah Remehkan Filipina dan Malaysia di Piala AFF U-23 2025
Gerald Vanenburg meminta Timnas Indonesia U-23 jangan meremehkan Timnas Filipina U-23 dan Timnas Malaysia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak mau larut dalam kemenangan telak 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23. Sebab, masih ada dua laga kontra Timnas Filipina U-23 dan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda menang telak 8-0!

Rayhan Hannan beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Rayhan Hannan beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jens Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Kemenangan tersebut disambut dengan meriah.

1. Modal Bagus

Kemenangan ini jelas menjadi modal bagus bagi Garuda Muda dalam menatap laga selanjutnya. Di mana, mereka akan menghadapi Timnas Filipina U-23 (18 Juli) dan Timnas Malaysia U-23 (21 Juli).

Vanenburg mengaku telah melihat permainan dua calon lawannya di man Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Menurut penilaiannya, kedua kesebelasan memainkan permainan yang bagus.

"Pertama-tama, saya rasa pertandingan Filipina melawan Malaysia tadi juga merupakan pertandingan yang bagus. Permainannya berkualitas, dua tim mencoba untuk bermain," kata Vanenburg dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Rabu (16/7/2025).

"Jujur saja, Malaysia sempat tertinggal 0-2, tapi mereka menunjukkan sebagai tim yang bagus," tukas pria berpaspor Belanda itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632757/kemenpora-gelar-kreativesia-2025-energi-muda-dan-semangat-sportivitas-di-palembang-dsl.webp
Kemenpora Gelar Kreativesia 2025: Energi Muda dan Semangat Sportivitas di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
5 Dosa Besar Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yang Bikin PSSI Hilang Kesabaran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement