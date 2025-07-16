Timnas Indonesia U-23 Menang Telak, Gerald Vanenburg Ogah Remehkan Filipina dan Malaysia di Piala AFF U-23 2025

Gerald Vanenburg meminta Timnas Indonesia U-23 jangan meremehkan Timnas Filipina U-23 dan Timnas Malaysia U-23 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak mau larut dalam kemenangan telak 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23. Sebab, masih ada dua laga kontra Timnas Filipina U-23 dan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda menang telak 8-0!

Rayhan Hannan beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jens Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Kemenangan tersebut disambut dengan meriah.

1. Modal Bagus

Kemenangan ini jelas menjadi modal bagus bagi Garuda Muda dalam menatap laga selanjutnya. Di mana, mereka akan menghadapi Timnas Filipina U-23 (18 Juli) dan Timnas Malaysia U-23 (21 Juli).

Vanenburg mengaku telah melihat permainan dua calon lawannya di man Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Menurut penilaiannya, kedua kesebelasan memainkan permainan yang bagus.

"Pertama-tama, saya rasa pertandingan Filipina melawan Malaysia tadi juga merupakan pertandingan yang bagus. Permainannya berkualitas, dua tim mencoba untuk bermain," kata Vanenburg dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Rabu (16/7/2025).

"Jujur saja, Malaysia sempat tertinggal 0-2, tapi mereka menunjukkan sebagai tim yang bagus," tukas pria berpaspor Belanda itu.